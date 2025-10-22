Șeful NATO se întâlnește cu Trump la Washington, după întâlnirea „dificilă” a liderului SUA cu Volodimir Zelenski

22-10-2025 | 07:17
donald trump mark rutte
AFP

Secretarul general al NATO Mark Rutte efectuează marţi o vizită la Washington, pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, anunţă echipa sa, relatează AFP.

Alexandru Toader

”Secretarul general al NATO se va întâlni cu preşedintele american”, anunţă într-un comunicat Alianţa Nord-Atlantică.

NATO nu oferă niciun detaliu despre agernda acestei întâlniri.

Vizita lui Mark Rutte urmează să se încheie miercuri, potrivit News.ro.

După întâlnirea „dificilă” a lui Trump cu președintele ucrainean Zelenski săptămâna trecută, Rutte a făcut pregătiri pentru a se deplasa la Washington, unde urma să se întâlnească cu Trump și cu membri ai Congresului.

Întâlnirea a fost programată înainte ca Casa Albă să anuleze marți summitul planificat între Trump și președintele rus Vladimir Putin la Budapesta.

După o lungă conversație telefonică cu Putin săptămâna trecută, Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin pentru a încerca să medieze un acord de pace între Rusia și Ucraina.

Duminică, Trump era încă optimist în privința încheierii conflictului, declarând pentru Fox News că Putin „va obține ceva, a câștigat anumite proprietăți”.

Însă o convorbire telefonică de luni între secretarul de stat Marco Rubio și omologul său rus nu a dus la progrese suficiente în vederea unui al doilea summit Trump-Putin, notează Axios.

Altfel, Rutte l-a însoțit pe Zelenski la o întâlnire la Casa Albă în august, alături de alți lideri europeni, după o vizită în februarie la Biroul Oval între Trump și Zelenski.

Sursa: News.ro, Axios

