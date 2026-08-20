El a publicat un mesaj pe Truth Social, amenințând Iranul cu „cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva vreunei țări” și a avertizat totodată că orice țară care ajută Iranul se va confrunta, la rândul ei, cu consecințe „uriașe”, potrivit News.ro.

Președintele nu a oferit detalii suplimentare despre operațiunea economică sau despre măsurile pe care aceasta le-ar implica.

Trump a avertizat însă că vor exista consecințe economice „uriașe” pentru orice „țară care permite instituțiilor sale financiare, companiilor, aeroporturilor sau entităților guvernamentale să ofere orice fel de sprijin vital Iranului”.

„Contrabanda cu petrol, liniile de swap, transferurile de numerar, casele de schimb valutar, registrele navale, companiile-paravan – totul trebuie să înceteze acum”, a continuat Trump. „Vă știți care sunteți”, a adăugat el.

Ceva mai devreme, Trump declarase presei că „situația” cu Iranul „este foarte bună”, spunând reporterilor că negocierile s-ar putea relua „poate la un moment dat”. El declarase la începutul acestei săptămâni că nu există negocieri „în curs sau programate” cu Iranul.

Trump vorbește despre sancțiuni „foarte draconice”

Ulterior, miercuri, Trump a răspuns la o întrebare privind potențialele sancțiuni în cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă. „Ei bine, avem măsuri pe care le-am putea aplica”, a spus Trump. „Avem sancțiuni foarte draconice și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat șeful Casei Albe.

Apoi, într-un mesaj extins pe Truth Social, Trump a afirmat că măsura unor sancțiuni economice fără precedent este luată după ce Teheranul „nu a acceptat” un acord, ceea ce duce la ceea ce el a numit un „război economic și o izolare la o scară fără precedent”.

Reluând afirmații pe care le-a făcut pe tot parcursul conflictului, președintele SUA a spus că „acești maniaci sunt cu spatele la zid” și că măsurile sale economice – pe care le-a descris ca fiind „istorice” – îi vor „paraliza”.

Între timp, pe măsură ce fragilul armistițiu de 60 de zile a ajuns la final luni, Teheranul a afirmat că acordul nu este mort, ci se află în „comă” – sugerând că ar putea fi reluat, dacă SUA acceptă cererile sale.

Trump amenință Iranul cu o zi „Z” economică

Iată postarea integrală a lui Donald Trump referitoare la Iran.

„Nimeni nu a oferit Republicii Islamice Iran o șansă mai mare decât mine de a ajunge la un Acord. În mod tragic pentru ei, nu au profitat de ea. Prin urmare, anunț astăzi cea mai devastatoare operațiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei țări! Va fi un război economic și o izolare la o scară fără precedent.

Marina lor nu mai există, forțele lor aeriene sunt distruse, fabricile lor militare sunt acum mormane de moloz, moneda lor nu mai valorează nimic, iar țara lor atârnă de un fir de ață.

Astăzi anunț, de asemenea, că orice țară care permite instituțiilor sale financiare, companiilor, aeroporturilor sau entităților guvernamentale să ofere Iranului orice fel de colac de salvare se va confrunta ea însăși cu consecințe economice uriașe.

Contrabanda cu petrol, liniile de swap, transferurile de numerar, casele de schimb valutar, registrele navale, companiile-paravan – toate acestea trebuie să înceteze acum. Vă știți care sunteți.

Va fi o zi Z economică și avem nevoie ca toți aliații noștri să fie alături de Statele Unite ale Americii pentru a izola și înfrânge amenințarea iraniană. Acești fanatici sunt în corzi, iar aceste măsuri istorice îi vor paraliza și le vor distruge capacitatea de a răspândi teroarea în întreaga lume.

Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni.

Președintele Donald J. Trump”