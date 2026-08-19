Pegula s-a impus cu scorul de 6-2, 4-6, 7-5, în două ore şi cinci minute. Sportiva americană a reuşit să se impună după ce a valorificat în patra minge de meci în setul decisiv.

Pentru participarea în optimi, Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, a obţinut 81.752 de dolari şi 120 de puncte.

La turneul american, Cîrstea, favorită 15, şi-a început parcursul direct în turul al doilea, cu o victorie în faţa sportivei cehe Nikola Bartunkova, scor 7-6 (5), 6-3, iar în turul al treilea a beneficiat de retragerea sportivei ruse Anna Kalinskaia, locul 211 WTA şi cap de serie 18, la scorul de 5-0 pentru româncă în setul trei. A fost 6-7 (4), 6-1, 5-0.