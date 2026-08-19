NASA a publicat imagini spectaculoase ale unei rachete SpaceX care s-a prăbușit și a lăsat un crater pe Lună

Partea superioară nefuncțională al unei rachete Falcon 9 s-a prăbușit necontrolat pe Lună pe 5 august, la o viteză estimată de aproximativ 8.700 km/h, arată NBC News. Proiectilul de aproximativ 4.900 kg lansase două module de aterizare pe Lună în ianuarie 2025 și rămăsese în derivă pe orbită până la impact.

NASA a publicat marți noi imagini ale locului impactului, realizate de Lunar Reconnaissance Orbiter pe 11 și 12 august. Imaginile arată o depresiune luminoasă în terenul deja craterizat al Lunii.