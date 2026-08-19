NASA a publicat imagini spectaculoase ale unei rachete SpaceX care s-a prăbușit și a lăsat un crater pe Lună

Partea superioară nefuncțională al unei rachete Falcon 9 s-a prăbușit necontrolat pe Lună pe 5 august, la o viteză estimată de aproximativ 8.700 km/h, arată NBC News. Proiectilul de aproximativ 4.900 kg lansase două module de aterizare pe Lună în ianuarie 2025 și rămăsese în derivă pe orbită până la impact.
NASA a publicat marți noi imagini ale locului impactului, realizate de Lunar Reconnaissance Orbiter pe 11 și 12 august. Imaginile arată o depresiune luminoasă în terenul deja craterizat al Lunii.
Deși nu au existat imagini live ale impactului din 5 august, cercetătorii au putut urmări traiectoria rachetei și au localizat locul preconizat al noului crater pe marginea de vest a părții iluminate a Lunii.
Nava nu poate fotografia un loc precis cu ușurință, deoarece orbitează Luna de la un pol la altul la fiecare două ore, în timp ce Luna se rotește în jurul axei sale. Nava trebuie să aștepte ca orbita sa să se alinieze cu locația specifică pe măsură ce aceasta intră în câmpul vizual.
Sursa:
NBCNews
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