„Societatea Oil Terminal SA informează acţionarii şi investitorii că în data de 19.08.2026, Sindicatul Oil Terminal a comunicat că va declanşa începând cu data de 24.08.2026 conflictul colectiv de muncă, întrucât au eşuat negocierile privind majorarea salarială. Precizăm că în data de 19.08.2026, Ministerul Energiei, acţionar majoritar ce deţine 87,7579% din capitalul Social al Societăţii, a transmis o adresa prin care se informează că nu vor mai fi promovate proiecte de memorandum ce au ca tema aprobarea creşterii cheltuielilor de natură salarială”, se menţionează în informarea cu privire la declanşarea conflictului colectiv de muncă.

Oil Terminal ocupă o poziţie strategică în zona Mării Negre, fiind cel mai mare terminal petrolier operator de produse petroliere din portul Constanţa, a cărui activitate de bază cuprinde efectuarea prestaţiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide precum şi alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit.

Compania a înregistrat, în primul semestru din 2026, un profit net de 12,2 milioane lei, mai mare de 2,9 ori (plus 8 milioane lei) comparativ cu nivelul aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli, şi mai mic cu 4,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor transmise BVB. Principalul acţionar al companie este Statul român, cu 87,7578% din acţiuni.