În jurul orei 03:40, trei bărbați au intrat cu un autoturism Mercedes negru în vitrina unui magazin de bijuterii. În doar câteva momente, ei au furat bunuri de valoare în valoare de aproximativ 10.000 de euro, relatează Der Neue Wiesenbote.

Cei trei bărbați, în vârstă de 26, 27 și 28 de ani, au fugit apoi cu un Mercedes gri pe autostrada A9, în direcția sud. O patrulă de poliție a observat mașina folosită pentru fugă și a pornit în urmărirea acesteia.

La ieșirea Weidensees, suspecții au părăsit autostrada, au abandonat mașina în apropierea unei ferme și au fugit pe jos.

În operațiunea de căutare au fost mobilizate numeroase echipaje de poliție, alături de un elicopter, câini de urmă și drone.

Cei doi suspecți, în vârstă de 27 și 28 de ani, au fost arestați în apropierea unui restaurant de tip fast-food din Plech. Cel de-al treilea bărbat, în vârstă de 26 de ani, a fost prins în jurul prânzului, la o benzinărie din Ottenhof. Polițiștii au reușit să recupereze și o parte dintre bunurile furate.

Luni după-amiază, cei trei cetățeni români, care nu au domiciliu stabil în Germania, au fost prezentați în fața unui judecător. La solicitarea Parchetului din Bayreuth, judecătorul a emis mandate de arestare pe numele lor, fiind suspectați de furt calificat în bandă organizată.

Cei trei bărbați au fost încarcerați într-un penitenciar.