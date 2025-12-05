Ce spune fostul șef al NATO despre negocierile de pace. Jens Stoltenberg, avertisment pentru Ucraina

Stiri externe
05-12-2025 | 13:58
×
Codul embed a fost copiat

Vladimir Putin a declarat in India că lucrează alături de Statele Unite și alți parteneri, la un posibil acord de pace în Ucraina. Putin nu a dat detalii, iar analiștii fac speculații asupra condițiilor pe care le va cere liderul rus.

autor
Stirileprotv

Moscova nu a dat, până acum, semne că renunță la vreuna dintre pretenții.

În Florida, emisarul pentru Rusia Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner se întâlnesc, vineri, cu principalul negociator al Kievului, Rustem Umerov.

Delegația ucraineană vrea să afle cum a reacționat Putin la propunerea de pace negociată tot aici, weekendul trecut.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Sarcina noastră acum este să obținem toate informațiile despre ceea ce s-a spus în Rusia, ce alte motive a găsit Putin pentru a prelungi războiul și pentru a pune presiune asupra Ucrainei, asupra noastră, asupra independenței noastre”.

Citește și
armata rusia
Un fost președinte rus susține că Rusia ar trebui să distrugă NATO: „Dacă dușmanul nu se predă, trebuie anihilat”

La Washington, în stilul său caracteristic, președintele Donald Trump a declarat aseară că negocierile de pace evoluează bine.

Donald Trump, președintele SUA: „Noi facem pace în întreaga lume, rezolvăm conflicte la un nivel pe care nimeni nu l-a mai văzut până acum. (Am încheiat) opt dintre ele. Căutăm încă unul. Acela este Rusia - Ucraina, dacă este posibil. Și cred că, în cele din urmă, vom ajunge acolo”.

Totuși, declarațiile belicoase ale lui Putin, care joi amenința că Rusia va ocupa într-un fel sau altul Donbasul, Odesa, Herson și Zaporojie, pictează o imagine tulbure a negocierilor. Moscova nu a renunțat, cel puțin public, la niciuna dintre pretențiile sale.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „În final, se pare că ne confruntăm cu un fel de blocaj rusesc. Și rămâne întrebarea dacă se întâmplă ceva în culise care ar putea însemna că Moscova adoptă public o poziție dură, dar, în spatele ușilor închise, încearcă să obțină concesii mai avantajoase de la ucraineni, americani și europeni”.

Chiar dacă va fi, în cele din urmă, forțată să cedeze teritorii, Ucraina trebuie să primească garanții solide și credibile de securitate, afirmă fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg, fostul secretar-general al NATO: „Dacă vor ceda vreun teritoriu, au nevoie măcar de garanții de securitate că situația se oprește aici, pentru că am mai avut acorduri cu Rusia. În '94, când Ucraina a renunțat la armele nucleare, și apoi acordurile de la Minsk. Iar Rusia a încălcat ambele acorduri în mod repetat”.

În acest timp, Putin e în vizită oficială în India, unde a fost primit cu onoruri de premierul Modi.

Narendra Modi, premierul Indiei: India nu este neutră, India se situează de partea păcii. Susținem toate eforturile pentru pace. Suntem umăr la umăr atunci când vine vorba de pace”.

Cooperarea între India și Rusia e tot mai puternică, iar președintele Donald Trump urmărește atent aceste evoluții.

Will Ripley, corespondent internațional senior: „Trump a criticat în mod repetat India, acuzând guvernul lui Modi că depinde prea mult de Moscova, critici pe care le-a folosit pentru a justifica o creștere masivă a tarifelor asupra Indiei. Desigur, Washingtonul vrea acum ca Delhi să reducă dependența de petrolul rusesc, dar primirea călduroasă și foarte publică oferită lui Putin arată că acest parteneriat este mai solid”.

Joi, Marea Britanie a dat publicității un raport al anchetei privind atacul cu Novicioc din 2018, care l-a vizat pe fostul agent rus Serghei Skripal.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că documentul arată activitatea ostilă și iresponsabilă desfășurată de Rusia pe teritoriul Regatului Unit.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Responsabilitatea morală îi revine lui Putin. Trebuie să rămânem vigilenți în fața amenințării constante pe care o reprezintă Putin și Rusia. Nu este vorba doar de Ucraina. În acest caz, raportul este clar: amenințarea se manifestă pe teritoriul nostru”.

Marea Britanie a impus sancțiuni serviciului rus de informații al Armatei pentru rolul avut în atacul asupra lui Skripal.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, NATO, Jens Stoltenberg,

Dată publicare: 05-12-2025 13:58

Articol recomandat de sport.ro
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Citește și...
General american de rang înalt din cadrul NATO: „Europa se va descurca foarte bine cu mai puține trupe americane”
Stiri externe
General american de rang înalt din cadrul NATO: „Europa se va descurca foarte bine cu mai puține trupe americane”

Reducerea numărului de trupe americane în Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat comandantul suprem al NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich, respingând îngrijorările legate de angajamentul SUA față de Alianță.

Un fost președinte rus susține că Rusia ar trebui să distrugă NATO: „Dacă dușmanul nu se predă, trebuie anihilat”
Stiri externe
Un fost președinte rus susține că Rusia ar trebui să distrugă NATO: „Dacă dușmanul nu se predă, trebuie anihilat”

NATO este inamicul Rusiei și trebuie tratat ca atare, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului rus de Securitate.

Reuniune la NATO. Statele membre promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina
Stiri externe
Reuniune la NATO. Statele membre promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina

Mai multe ţări din NATO au anunţat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar suplimentar pentru Ucraina şi au cerut Moscovei să înceteze cu ameninţările şi să înceapă negocieri serioase cu Kievul, informează AFP.

Recomandări
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”
Stiri actuale
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis, vineri, să sesizeze din nou Curtea Constituțională a României (CCR) în privința legii pensiilor speciale ale magistraților.

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume
Stiri externe
Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

Noua strategie de securitate naţională a lui Donald Trump, publicată discret joi, conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizaţional, şi acordă relativ puţină atenţie Orientului Mijlociu şi Africii.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Luna Plină în Gemeni din 5 Decembrie 2025 aduce revelații majore pentru toate zodiile
2 Dana Rogoz: «Gândește liber» este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim
3 Ambulanță
Inquam Photos / Alexandru Busca
Stiri actuale
O femeie a fost accidentată de o ambulanță care se deplasa la un caz. Victima era pe trecerea de pietoni
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Decembrie 2025

03:30:31

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28