Ce spune fostul șef al NATO despre negocierile de pace. Jens Stoltenberg, avertisment pentru Ucraina

Vladimir Putin a declarat in India că lucrează alături de Statele Unite și alți parteneri, la un posibil acord de pace în Ucraina. Putin nu a dat detalii, iar analiștii fac speculații asupra condițiilor pe care le va cere liderul rus.

Moscova nu a dat, până acum, semne că renunță la vreuna dintre pretenții.

În Florida, emisarul pentru Rusia Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner se întâlnesc, vineri, cu principalul negociator al Kievului, Rustem Umerov.

Delegația ucraineană vrea să afle cum a reacționat Putin la propunerea de pace negociată tot aici, weekendul trecut.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Sarcina noastră acum este să obținem toate informațiile despre ceea ce s-a spus în Rusia, ce alte motive a găsit Putin pentru a prelungi războiul și pentru a pune presiune asupra Ucrainei, asupra noastră, asupra independenței noastre”.

La Washington, în stilul său caracteristic, președintele Donald Trump a declarat aseară că negocierile de pace evoluează bine.

Donald Trump, președintele SUA: „Noi facem pace în întreaga lume, rezolvăm conflicte la un nivel pe care nimeni nu l-a mai văzut până acum. (Am încheiat) opt dintre ele. Căutăm încă unul. Acela este Rusia - Ucraina, dacă este posibil. Și cred că, în cele din urmă, vom ajunge acolo”.

Totuși, declarațiile belicoase ale lui Putin, care joi amenința că Rusia va ocupa într-un fel sau altul Donbasul, Odesa, Herson și Zaporojie, pictează o imagine tulbure a negocierilor. Moscova nu a renunțat, cel puțin public, la niciuna dintre pretențiile sale.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „În final, se pare că ne confruntăm cu un fel de blocaj rusesc. Și rămâne întrebarea dacă se întâmplă ceva în culise care ar putea însemna că Moscova adoptă public o poziție dură, dar, în spatele ușilor închise, încearcă să obțină concesii mai avantajoase de la ucraineni, americani și europeni”.

Chiar dacă va fi, în cele din urmă, forțată să cedeze teritorii, Ucraina trebuie să primească garanții solide și credibile de securitate, afirmă fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg, fostul secretar-general al NATO: „Dacă vor ceda vreun teritoriu, au nevoie măcar de garanții de securitate că situația se oprește aici, pentru că am mai avut acorduri cu Rusia. În '94, când Ucraina a renunțat la armele nucleare, și apoi acordurile de la Minsk. Iar Rusia a încălcat ambele acorduri în mod repetat”.

În acest timp, Putin e în vizită oficială în India, unde a fost primit cu onoruri de premierul Modi.

Narendra Modi, premierul Indiei: „India nu este neutră, India se situează de partea păcii. Susținem toate eforturile pentru pace. Suntem umăr la umăr atunci când vine vorba de pace”.

Cooperarea între India și Rusia e tot mai puternică, iar președintele Donald Trump urmărește atent aceste evoluții.

Will Ripley, corespondent internațional senior: „Trump a criticat în mod repetat India, acuzând guvernul lui Modi că depinde prea mult de Moscova, critici pe care le-a folosit pentru a justifica o creștere masivă a tarifelor asupra Indiei. Desigur, Washingtonul vrea acum ca Delhi să reducă dependența de petrolul rusesc, dar primirea călduroasă și foarte publică oferită lui Putin arată că acest parteneriat este mai solid”.

Joi, Marea Britanie a dat publicității un raport al anchetei privind atacul cu Novicioc din 2018, care l-a vizat pe fostul agent rus Serghei Skripal.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că documentul arată activitatea ostilă și iresponsabilă desfășurată de Rusia pe teritoriul Regatului Unit.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Responsabilitatea morală îi revine lui Putin. Trebuie să rămânem vigilenți în fața amenințării constante pe care o reprezintă Putin și Rusia. Nu este vorba doar de Ucraina. În acest caz, raportul este clar: amenințarea se manifestă pe teritoriul nostru”.

Marea Britanie a impus sancțiuni serviciului rus de informații al Armatei pentru rolul avut în atacul asupra lui Skripal.

