Tragedie într-o mină de aur din Venezuela. 14 mineri au murit după o inundație subterană

Stiri externe
14-10-2025 | 22:37
politie venezuela
Shutterstock

14 mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunţat marţi echipele de salvare, informează AFP, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

Sistemul naţional de gestionare a riscurilor, format din servicii de urgenţă şi personal militar, a precizat într-un comunicat că a fost instalat „un post de comandament pentru coordonarea operaţiunilor de recuperare a celor 14 corpuri" în localitatea El Callao, situată într-o regiune aflată la graniţa cu Guyana şi Brazilia.

O înregistrare video care circula pe reţelele de socializare arată salvatori scoţând un corp dintr-o apă noroioasă.

Primarul din El Callao, Jesus Coromoto Lugo, şi-a prezentat condoleanţele familiilor victimelor, amintind că minerii „munceau pentru a-şi câştiga existenţa" în mina „Cuatro Esquinas de Caratal", aflată la circa 850 de kilometri sud-est de Caracas.

Luni, primarul difuzase imagini care arătau inundaţiile provocate de ploile abundente căzute în această regiune a statului Bolivar.

Citește și
maria corina
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Sursa: Agerpres

Etichete: inundatii, morti, mina, venezuela,

Dată publicare: 14-10-2025 22:33

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Reacția Casei Albe după ce Trump nu a primit Premiul Nobel pentru pace, pe care îl urmărea de când a redevenit președinte
Stiri externe
Reacția Casei Albe după ce Trump nu a primit Premiul Nobel pentru pace, pe care îl urmărea de când a redevenit președinte

Casa Albă a criticat vineri decizia Comitetului Nobel de a acorda premiul pentru pace şefei opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, şi nu preşedintelui american Donald Trump.

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

NYT: Trump a ordonat încetarea încercărilor de soluționare diplomatică a conflictului cu Venezuela
Stiri externe
NYT: Trump a ordonat încetarea încercărilor de soluționare diplomatică a conflictului cu Venezuela

Președintele american Donald Trump a ordonat oprirea tuturor eforturilor diplomatice de rezolvare a relațiilor cu Venezuela, au relatat The New York Times și Reuters, citând oficiali americani.

Recomandări
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Stiri actuale
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Octombrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28