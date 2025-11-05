Accident feroviar în Texas. Un tren de marfă a lovit din plin o platformă cu autoturisme
Accident cu pagube semnificative pe o cale ferată din statul american Texas.
Camerele de supraveghere au surprins impactul dintre un tren de marfă și o platformă pe care erau transportate autoturisme.
Trailerul rămăsese blocat pe șine după ce șoferul a ignorat indicatoarele.
Vehiculele de mare tonaj nu au acces în acea zonă.
De altfel, localnicii spun că au mai fost accidente similare.
De această dată nu s-au înregistrat victime, din fericire.
