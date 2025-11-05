Accident feroviar în Texas. Un tren de marfă a lovit din plin o platformă cu autoturisme

Accident cu pagube semnificative pe o cale ferată din statul american Texas.

Camerele de supraveghere au surprins impactul dintre un tren de marfă și o platformă pe care erau transportate autoturisme.

Trailerul rămăsese blocat pe șine după ce șoferul a ignorat indicatoarele.

Vehiculele de mare tonaj nu au acces în acea zonă.

De altfel, localnicii spun că au mai fost accidente similare.

De această dată nu s-au înregistrat victime, din fericire.

