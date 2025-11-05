Accident feroviar în Texas. Un tren de marfă a lovit din plin o platformă cu autoturisme

05-11-2025 | 09:42
Accident cu pagube semnificative pe o cale ferată din statul american Texas.

Camerele de supraveghere au surprins impactul dintre un tren de marfă și o platformă pe care erau transportate autoturisme.

Trailerul rămăsese blocat pe șine după ce șoferul a ignorat indicatoarele.

Vehiculele de mare tonaj nu au acces în acea zonă.

De altfel, localnicii spun că au mai fost accidente similare.

accident tren harghita
Accident feroviar mortal, în Harghita. Un băiat de 15 ani a murit după ce mașina în care se afla a fost lovită de tren

De această dată nu s-au înregistrat victime, din fericire.

Un dezvoltator imobiliar le-a promis clienților apă ieftină. Ce au descoperit apoi în pământ autoritățile

