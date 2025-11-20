Accident feroviar în Cehia. Două trenuri s-au izbit frontal. Zeci de persoane sunt rănite | FOTO

Stiri externe
20-11-2025 | 12:49
accident tren cehia
Getty

Două trenuri s-au ciocnit în Boemia de Sud, Cehia, joi dimineață. Zeci de pasageri au fost răniți și au fost transportați la spital.

autor
Lorena Mihăilă

Acidentul a avut loc în jurul orei 7 fără un sfert, când un tren expres de pe ruta České Budějovice - Plzeň a intrat în coliziune cu un tren regional de pasageri, scrie tn.nova.cz.

accident tren cehia
„Există 40 de persoane cu răni ușoare și două cu răni grave'', a afirmat purtătoarea de cuvânt a serviciului de ambulanță ceh, Petra Kafkova. 

Coliziunea s-a produs în apropierea orașului Ceske Budejovice, situat la 150 de kilometri sud de Praga.

Martin Kavka, purtător de cuvânt al operatorului feroviar Sprava zeleznic, a declarat pentru AFP că toți pasagerii au fost evacuați din cele două trenuri implicate în accident.

El nu a precizat circumstanțele accidentului, limitându-se la a menționa că a fost deschisă o anchetă în această privință.

Potrivit postului CT24, accidentul s-a produs între localitățile Sliv și Divcice, între un tren rapid și unul de navetiști.

Citește și
Judecător
Un român a încercat să plătească cu bani falși și a adus în instanță chiar falsificatorul. Judecătorul: „Te căutăm demult”

O purtătoare de cuvânt a spitalului regional din Ceske Budejovice a declarat pentru agenția de presă CTK că cinci persoane au fost internate cu răni grave.

Ministrul transporturilor ceh Martin Kupka a scris pe platforma X că informațiile preliminare ale investigației arată că unul din cele două trenuri a depășit un semnal care se afla în poziția 'stop'.

Un incendiu fără precedent în ultimii 50 de ani a cuprins un oraş din Japonia. O persoană a murit şi 170 de case, în flăcări

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tren, accident, cehia,

Dată publicare: 20-11-2025 12:46

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Un român a încercat să plătească cu bani falși și a adus în instanță chiar falsificatorul. Judecătorul: „Te căutăm demult”
Stiri externe
Un român a încercat să plătească cu bani falși și a adus în instanță chiar falsificatorul. Judecătorul: „Te căutăm demult”

Un român de 45 de ani a ajuns în fața judecătorului după ce a încercat să plătească cu o bancnotă de 100 de euro falsă la o benzinărie din Bavaria, susținând că nu știa că banii erau falși. 

România, printre statele care cheltuie cel mai puțin pentru sănătate. Care sunt statele din UE cu cele mai mari investiții
Stiri externe
România, printre statele care cheltuie cel mai puțin pentru sănătate. Care sunt statele din UE cu cele mai mari investiții

În 2023, România a cheltuit 5,7% din PIB pentru sănătate, unul dintre cele mai mici procente din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat.

Pană masivă de curent în Paris, din cauze necunoscute: 170.000 de locuințe afectate, metrou și trenuri oprite
Stiri externe
Pană masivă de curent în Paris, din cauze necunoscute: 170.000 de locuințe afectate, metrou și trenuri oprite

O pană de curent a afectat joi dimineața unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuințe începând de la ora 05:38 GMT.

Recomandări
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Stiri actuale
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Stiri Politice
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare
Stiri actuale
Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare

Guvernul va aproba în ședința de joi un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului 'Acțiunea pentru securitatea Europei' (SAFE).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 Noiembrie 2025

03:32:14

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28