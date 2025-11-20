Accident feroviar în Cehia. Două trenuri s-au izbit frontal. Zeci de persoane sunt rănite | FOTO

Coliziunea s-a produs în apropierea orașului Ceske Budejovice, situat la 150 de kilometri sud de Praga.

Martin Kavka, purtător de cuvânt al operatorului feroviar Sprava zeleznic, a declarat pentru AFP că toți pasagerii au fost evacuați din cele două trenuri implicate în accident.

El nu a precizat circumstanțele accidentului, limitându-se la a menționa că a fost deschisă o anchetă în această privință.

Potrivit postului CT24, accidentul s-a produs între localitățile Sliv și Divcice, între un tren rapid și unul de navetiști.

O purtătoare de cuvânt a spitalului regional din Ceske Budejovice a declarat pentru agenția de presă CTK că cinci persoane au fost internate cu răni grave.

Ministrul transporturilor ceh Martin Kupka a scris pe platforma X că informațiile preliminare ale investigației arată că unul din cele două trenuri a depășit un semnal care se afla în poziția 'stop'.