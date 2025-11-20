Accident feroviar în Cehia. Două trenuri s-au izbit frontal. Zeci de persoane sunt rănite | FOTO
Două trenuri s-au ciocnit în Boemia de Sud, Cehia, joi dimineață. Zeci de pasageri au fost răniți și au fost transportați la spital.
Acidentul a avut loc în jurul orei 7 fără un sfert, când un tren expres de pe ruta České Budějovice - Plzeň a intrat în coliziune cu un tren regional de pasageri, scrie tn.nova.cz.
Coliziunea s-a produs în apropierea orașului Ceske Budejovice, situat la 150 de kilometri sud de Praga.
Martin Kavka, purtător de cuvânt al operatorului feroviar Sprava zeleznic, a declarat pentru AFP că toți pasagerii au fost evacuați din cele două trenuri implicate în accident.
El nu a precizat circumstanțele accidentului, limitându-se la a menționa că a fost deschisă o anchetă în această privință.
Potrivit postului CT24, accidentul s-a produs între localitățile Sliv și Divcice, între un tren rapid și unul de navetiști.
O purtătoare de cuvânt a spitalului regional din Ceske Budejovice a declarat pentru agenția de presă CTK că cinci persoane au fost internate cu răni grave.
Ministrul transporturilor ceh Martin Kupka a scris pe platforma X că informațiile preliminare ale investigației arată că unul din cele două trenuri a depășit un semnal care se afla în poziția 'stop'.