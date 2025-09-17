A scăpat din accidentul de tren, dar nu și de polițiști. Șoferul din Bistrița care a forțat trecerea la nivel a fost prins

După aproape două săptămâni de căutări, șoferul care a provocat un grav accident feroviar în Bistrița-Năsăud a fost găsit.

Bărbatul a ignorat semnalele acustice și luminoase la o trecere de nivel peste calea ferată, iar un tren care mergea de la Iași spre Timișoara a lovit mașina sa. Șoferul a scăpat cu viață și a fugit imediat după eveniment.

Individul are 49 de ani și este din județul Mureș. Polițiștii de la transporturi au reușit să-i dea de urmă și au descoperit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicul. Pentru a scăpa de oamenii legii, el și-a abandonat mașina chiar pe calea ferată, imediat după impact.

Accidentul a avut loc la începutul acestei luni, în comuna Ilva Mică. Bărbatul a forțat trecerea prin fața trenului și a fost lovit în plin. Mașina a fost serios avariată, însă el a supraviețuit, a ieșit rapid din autoturism și a fugit.

Acum a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de distrugere și conducere fără permis.

