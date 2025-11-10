Accident feroviar grav, în Slovacia. Mai mulți pasageri răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit

10-11-2025 | 07:13
Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în Slovacia, iar presa locală a relatat că în urma accidentului au fost rănite mai multe persoane.

Aura Trif

Poliţia a declarat că serviciile de urgenţă s-au deplasat la locul accidentului, care a avut loc pe coridorul feroviar dintre capitala Bratislava şi Pezinok, la 20 km nord-est.

Coliziunea a avut loc între trenurile Tatran 620, care urma să sosească la Bratislava la ora 19:33, şi Rex 1814 din Bratislava, care urma să sosească la Nitra la ora 19:36, în Slovacia.

Potrivit ministrului de interne Matúš Šutaj Eštok, aproximativ 800 de persoane se aflau în cele două trenuri. Peste 60 de pasageri au fost răniți în accident, însă nu s-au înregistrat decese.

Cel puțin 18 persoane au fost transportate la spitalele din Bratislava și alte trei la Spitalul Bory, mai mulți răniți fiind supuși intervențiilor chirurgicale în aceeași seară, scrie SME.

smurd
O femeie din Neamț a murit după ce a fost lovită de tren. Pompierii au găsit-o căzută între liniile de cale ferată

Mărturia unui pasager

Accidentul a avut loc în apropiere de Pezinok, pasagerii raportând sunete îngrijorătoare. Unul dintre ei a declarat: „Suntem undeva în apropiere de Pezinok. A fost o lovitură teribilă. Au anunţat deja că orice persoană care este medic să se prezinte în partea din faţă a trenului”, relatează publicaţia locală aktuality.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.

"Trenul a trecut pe roşu şi a părăsit gara când nu ar fi trebuit. Al doilea tren, expres, l-a lovit din spate cu peste 100 km/h", a declarat Ivan Bednarik, directorul Căilor Ferate Slovace, la faţa locului.

"Ambii conductori au fost testaţi negativ pentru alcool şi droguri", a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Oameni morți după ce au fost luați de valuri uriașe, pe diguri din Tenerife. Imaginile sunt șocante

Sursa: News.ro

