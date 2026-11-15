Aceasta a apărut în urma unor lucrări de modernizare la rețeaua de comunicații, când se schimbau cablurile vechi din cupru cu cele cu fibră optică. Aceasta este explicația dată de secretarul Transporturilor. Guvernul încearcă să afle dacă problema a fost cauzată de „incompetența” companiei care efectua lucrările de mentenanță sau de echipamente defecte.

Administrația federală pentru aviație a transmis că „ce era mai rău a trecut”. Dar mii de călători au rămas încă blocați în aeroporturile din întreaga țară. Oamenii au așteptat la cozi interminabile, fără să primească informații despre momentul în care avioanele lor vor putea decola.

Asia Ayers, pasageră – Los Angeles: „Am ajuns să stau la coadă vreo oră și tot nu am primit vreun răspuns.”

Pasageri: „Nu ne oferă cazare la hotel. Ne-au spus că nu pot face nimic în această privință.” (...)

„Acum încearcă să-mi reprogrameze zborul pentru duminică. Ar trebui să merg mai întâi la Ottawa, apoi din Ottawa în altă parte și, în cele din urmă, la Toronto.”

„Sunt aici de ieri, de la ora 15:00, și, sincer, nu știu ce oră este acum. Trebuia să zbor spre Vancouver, dar se pare că acum merg spre Los Angeles. Și mai am vreo 24 de ore, pentru că mă îndrept spre Australia, care este destinația mea finală.”

Administrația Trump susține că lucrările de mentenanță au provocat probleme de comunicații în sistemul de control al traficului aerian.

Sean Duffy, secretarul Transporturilor: „Un contractor efectua lucrări obișnuite de mentenanță pentru a înlocui vechile linii de telecomunicații din cupru cu fibră optică. Încercăm să stabilim dacă a fost vorba de neglijență, adică o eroare umană din partea contractorului, compania L3Harris, sau dacă a fost instalat un echipament defect (router).”

Problemele sunt puse pe seama lucrărilor de modernizare a unei tehnologii învechite de control al traficului aerian și a suprasolicitării routerelor.

Sean Duffy, secretarul Transporturilor: „Routerul care era înlocuit a început să suprasolicite celelalte routere și sistemul nostru de control al traficului aerian. Am înregistrat peste 1.000 de tentative de conectare la fiecare 4-5 secunde. Acest lucru a generat probleme în comunicațiile noastre cu aeronavele și a provocat, de asemenea, unele perturbări ale fluxurilor de date radar. Într-o astfel de situație, siguranța este prioritatea absolută.”

Pasagerii au fost avertizați că ar mai putea trece câteva zile până când situația va reveni complet la normal pe aeroporturi.