Fu Donghua, student în anul al patrulea la Facultatea de Echitație din cadrul Universității de Afaceri din Wuhan, a obținut în luna aprilie certificatul de potcovar începător, potrivit South China Morning Post.

Potrivit Asociației Industriei Ecvine din China, în țară există doar 70 de potcovari autorizați. Fu este cel mai tânăr dintre ei și singurul care încă urmează studii universitare, relatează Jimu News.

În calitate de potcovar, Fu curăță, ajustează și tratează copitele cailor, montează potcoave și le ajustează unghiurile pentru a menține animalele sănătoase și a le prelungi cariera sportivă.

„Potcovirea unui cal este ca și cum i-ai pune pantofi de alergare pentru a amortiza șocurile”, a explicat Fu, adăugând că o potcoavă rezistă aproximativ 40 de zile.

„Potcovirea cailor este o muncă grea. Mulți oameni au renunțat, dar eu sunt hotărât să continui această carieră”, a spus el.

În timpul lucrului, potcovarul ține copita calului între picioare, stă aplecat și schimbă constant instrumentele pe care le folosește.

Meseria presupune ore întregi de muncă în poziție aplecată. Din această cauză, mulți potcovari întâmpină dificultăți în a-și îndrepta spatele după o zi de muncă epuizantă.

Meseria care presupune efort fizic și numeroase riscuri

„Îmi doresc să ating excelența, așa că merg mai departe. Profesorul meu mi-a împărtășit cu generozitate cunoștințele sale, așa că trebuie să apreciez această oportunitate și să învăț cât mai mult posibil”, a declarat Fu.

Tânărul și-a amintit că, la începutul perioadei de pregătire, i s-a cerut să cioplească lemn timp de două săptămâni pentru a-și dezvolta forța și a învăța să controleze direcția și unghiul de lucru.

Înainte de a lucra la copitele unui cal, potcovarul trebuie să stabilească o relație de încredere cu animalul, a explicat Fu.

Mângâierea gâtului, atingerea feței, a botului și a maxilarului pot ajuta calul să se relaxeze treptat. Cuprinderea picioarelor animalului cu brațele îl poate ajuta, de asemenea, să se obișnuiască cu atingerea.

Accidentările sunt inevitabile în timpul pregătirii, a precizat tânărul.

În prima lună, un cui i-a pătruns atât de adânc în palmă, încât osul a devenit vizibil. A avut nevoie de două săptămâni pentru a se recupera.

În cel mai grav incident, un cal l-a călcat pe piciorul stâng. Acesta s-a umflat atât de tare, încât Fu nu a putut să se ridice din pat timp de două săptămâni.

Fu a declarat că speră să obțină în curând certificatul de potcovar cu calificare avansată.

„Profesorul meu lucrează în acest domeniu de trei decenii și spune că încă învață. Voi munci din greu, asemenea lui, și voi continua să învăț prin practică”, a spus tânărul.

Câștiguri de până la 7.500 de dolari pe lună

Profesorul lui Fu, Li Jixin, a explicat că tariful pentru montarea unei potcoave este, de obicei, de cel puțin 500 de yuani. Acesta este convins că Fu va putea câștiga peste 10.000 de yuani (1.500 de dolari) pe lună după absolvire.

Wang Qingbo, un potcovar experimentat din Chengdu, în provincia Sichuan, din sud-vestul Chinei, câștigă între 40.000 și 50.000 de yuani lunar, echivalentul a până la 7.500 de dolari.

Recent, doi studenți au renunțat la specializările pe care le urmaseră anterior pentru a învăța această meserie de la el.

„Celor care ne privesc în timp ce ajustăm copitele cailor li se poate părea relaxant, dar este o muncă obositoare. Puțini oameni pot suporta aceste dificultăți”, a declarat Wang.

Povestea tânărului a adus această meserie de nișă în atenția publicului.

„Sincer, este o meserie profitabilă, dar riscantă. O lovitură de copită poate provoca fracturi sau chiar paralizie”, a comentat un utilizator al rețelelor sociale.

„O meserie de nișă este atractivă pentru că există puțină concurență”, a remarcat o altă persoană.