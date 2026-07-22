„Compania Națională Aeroporturi București își consolidează statutul de principal pol aviatic al României. Datele de trafic din primele șase luni ale acestui an indică o creștere semnificativă; astfel, cele două aeroporturi ale Capitalei, Aeroportul Internațional «Henri Coandă» București și Aeroportul Internațional București Băneasa «Aurel Vlaicu», au înregistrat un număr record de 8.459.576 de pasageri, cu 5,08% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2025”, arată reprezentanții companiei, miercuri, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, creșterea traficului aerian s-a reflectat și în numărul mișcărilor de aeronave. În primul semestru au fost înregistrate 68.367 de aterizări și decolări, cu 3,37% mai multe decât în perioada ianuarie–iunie 2025.

Creștere și a numărului de aterizări și decolări

„Rezultatele pe care le-am obținut sunt efecte ale noii strategii manageriale, orientate către atragerea de noi companii aeriene, extinderea numărului de rute operate de la București, creșterea frecvențelor de operare pe rutele existente și, nu în ultimul rând, către optimizarea calității și siguranței infrastructurii aeroportuare”, a precizat Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Aeroportul „Henri Coandă” a depășit pragul de 7,7 milioane de pasageri, dar recordul absolut îl deține Aeroportul Băneasa, care a ajuns, în primul semestru, la 745.674 de pasageri, cu 50.956 mai mulți decât numărul total de pasageri înregistrați pe acest aeroport pe parcursul întregului an 2025.

Record absolut pentru Aeroportul Băneasa

„Compania Națională Aeroporturi București a înregistrat o creștere solidă și sustenabilă, prioritatea managementului CNAB fiind asigurarea condițiilor optime pentru această dezvoltare, cu preocupare majoră pentru a menține cele mai stricte standarde de siguranță și securitate a pasagerilor și operațiunilor aeriene pe aeroporturile din Capitală”, a declarat Bogdan Mîndrescu.