Potrivit instanței, între 2021 și 2026, 24 de persoane suspectate sau condamnate pentru diverse infracțiuni (inclusiv spălare de bani și infracțiuni legate de mafie) au folosit Revolut pentru a ascunde fluxuri financiare în valoare totală de aproape 42 de milioane de euro.

Alte bănci au depus 265 de rapoarte de tranzacții suspecte împotriva acestor persoane, în timp ce Revolut nu a primit niciuna.

Revolut a fost plasată sub supraveghere pentru o perioadă de un an. Doi administratori judiciari vor fi desemnați în cadrul supravegherii, autorizați să revizuiască mecanismele sale de combatere a spălării banilor. Revolut trebuie, de asemenea, să implementeze un plan de remediere în 15 puncte. Cu toate acestea, nicio anchetă penală nu este în curs de desfășurare împotriva băncii, iar supravegherea judiciară nu va afecta serviciul clienți, relatează Reuters.

Revolut a promis să coopereze cu autoritățile italiene.

„Tratăm extrem de în serios obligațiile noastre de reglementare și măsurile de combatere a spălării banilor”, a declarat banca într-un comunicat.

Banca online Revolut a fost fondată în 2015 de finanțatorul rus Nikolai Storonsky, care s-a mutat în Marea Britanie la mijlocul anilor 2000.

Revolut are în prezent 80 de milioane de clienți în întreaga lume, inclusiv cinci milioane în Italia. Acest lucru face ca firma să fie una dintre cele mai mari instituții financiare din țară și cea mai mare bancă străină.