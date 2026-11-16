Băsescu subliniază că, fără digitalizare, nu este posibilă reforma administrativă. Traian Băsescu a afirmat, luni seară, la TVR, că ”PSD-ul este mânat de criză” şi de aceea doreşte reorganizarea administrativă, care ar duce la reducerea costurilor de funcţionare a statului la nivel central şi local, scrie News.ro.

El consideră că reforma ar trebui ”începută de sus în jos şi prin ordonanţă de urgenţă”, iar Guvernul ”trebuie să-şi asume decizii şi să le impună” în această privinţă.

Potrivit fostului şef al statului, ”cine va face reforma administrativă va rămâne în istoria României”.

„Nu i-aş suspecta de rele intenţii, dar a devenit o necesitate reforma administrativă, marea problemă este cum o fac. Dacă o fac aşa cum au început-o, mai bine se opresc. Să vedem ce comune vor să se autocomaseze? În primul rând, procesul trebuie făcut de sus în jos. Nu ai cum să-l începi de jos... şi unde-l opreşti? Trebuie făcut de sus în jos şi aş putea spune că sunt nişte germeni ai acestui proces pentru că şi eu am avut în minte o posibilă reorganizare administrativă, sigur Guvernul ar fi trebuit să o facă, însă ideea este: acele judeţe mărite, să le spunem regiuni, nu e constituţional, dar aceste noi regiuni ar trebui să aibă întâi creată structura, Justiţia, Curţile de Apel şi celelalte curţi, parchete, Jandarmeria, de pe această regiune, SRI-ul are o structură formată din vreo 6 judeţe care este altă regiune, Poliţia, cu un comandant de Poliţie peste această regiune, direcţiile sanitare, direcţiile veterinare trebuie ridicate la nivelul acestor regiuni şi desfiinţate cele existente”, a explicat Traian Băsescu.

El consideră că varianta cea mai bună ar fi cea propusă de fostul premier Emil Boc, care prevedea existenţa a opt regiuni, la care să se adauge Harghita şi Covasna.

„Cincisprezece (regiuni – n.r.) rămân tot prea mici. Aici marele avantaj trebuie să fie posibilitatea de a realiza proiecte regionale. (...) Plus cât aparat se desfiinţează, aparat bugetar care poate fi utilizat în economia reală”, a adăugat Traian Băsescu.

Fostul şef al statului a subliniat că, fără digitalizare, nu este posibilă reforma administrativă.

„Această reorganizare trebuie sincronizată cu digitalizarea. Înainte să spui: asta e noua organizare, trebuie să ai toate bazele de date comasate, e o muncă extraordinară care trebuie făcută”, a spus Băsescu.

Câte comune ar urma să dispară

Potrivit propunerii PSD, din cele 2.862 de comune, câte sunt în total, ar urma să dispară primăriile care au în grijă mai puțin de 3.000 de locuitori, adică 1.567. Culmea, jumătate din edili aparțin PSD.

Cu cel puțin 1.500 de comune în portofoliu, marea reformă ar trebui să înceapă chiar din județele conduse de PSD. Olt, Teleorman, Caraș-Severin, Dolj și Vâlcea. Toate sunt în top și sunt sub comanda social-democraților și au cel puțin 50 de comune care au sub 3 mii de locuitori și se încadrează la această reformă a comasării comunelor, conform ultimelor date de la recensământ.

Schimbarea ar urma să se aplice odată cu următoarele alegeri locale, în 2028, iar localitățile vizate nu-și vor pierde numele, pentru că vor deveni sate. Locuitorii ar urma să aibă o perioadă de tranziție în care-și vor putea schimba gratuit actele de identitate.

Și orașele au fost luate în vizor. Din cele 216, 121 au numărul de locuitori sub pragul necesar. Cele mai multe sunt în Vâlcea, 9 orașe.