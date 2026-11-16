Schimbarea vine pe fondul scumpirii energiei și a combustibilului, dar şi din cauza tensiunilor geopolitice, a mai explicat Mugur Isărescu. Totuși nu se aşteaptă la scumpiri exagerate în perioada sărbătorilor de iarnă.

Deși conform prognozelor inițiale, rata anuală a inflației pentru luna decembrie era estimată la 6,1%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ea ar putea ajunge la 7,4%.

Contextul internațional complicat, marcat de șocuri energetice neanticipate și scumpirea combustibilului, a dus la revizuirea prognozei, a transmis Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Rata anuală a inflaţiei IPC, indicele preţurilor de consum, are până la sfârşitul anului o uşoară creştere. Atenţie, e vorba de indicele IPC, nu e vorba de explozii de preţuri, cum există tendinţa să se spună. Preţurile, probabil, de sărbători vor fi relativ stabile sau vor înregistra creşteri normale, ca şi în anii precedenţi, nu sunt exagerări. Nu ne mai aşteptăm la o scădere din cauza, în principal, ca să nu zic exclusiv, evoluţiei preţurilor la produsele petroliere şi la energie.

Corespondent Știrile ProTV: Inflaţia rămâne ridicată o perioadă, totuși ar urma să scadă aproape continuu și să revină în intervalul țintei BNR în primul trimestru din 2028. Practic, asta înseamnă că prețurile vor continua să crească și anul viitor, dar într-un ritm mai lent. Însă doar în scenariul în care prețurile de pe piețele internaționale de energie se vor normaliza treptat.

Scumpirile din ultima perioadă au scăzut puterea de cumpărare. Din această cauză, economia a încetinit, iar consumul a scăzut. Salvarea a venit de la investițiile europene.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Ne-am bazat pe efectul pozitiv al investițiilor și el există și mai există și potențial de contrabalansare. Necazul este că nu ne-au ajutat investițiile străine directe. Ne-au ajutat investițiile din fonduri europene, în principal. Mai avem încă bani de tras de acolo, deci putem să mai avem efecte pozitive.

Cât despre cursul valutar, guvernatorul Băncii Române a transmis că după deprecierea din ultima perioadă, leul a ajuns într-o zonă de echilibru în raport cu euro.