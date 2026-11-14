Incidentul a readus în centrul atenţiei reţeaua învechită de control al traficului aerian a ţării şi a ridicat semne de întrebare cu privire la rezilienţa acesteia, în contextul în care guvernul cheltuieşte miliarde de dolari pentru modernizarea ei, scrie Reuters, citată de News.ro.

Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a ordonat o suspendare a zborurilor la nivel naţional, împiedicând aeronavele să decoleze de pe aeroporturile din SUA, în urma „unei probleme de comunicaţii care a afectat toate centrele de control al traficului aerian”, a declarat secretarul transporturilor, Sean Duffy, într-o postare pe X.

Duffy a atribuit ulterior întreruperea unei probleme cu reţeaua învechită a FAA, afirmând că switch-urile şi routerele au fost supraîncărcate cu date şi au cedat. Nu a fost clar imediat ce a cauzat supraîncărcarea echipamentelor.

FAA a ridicat interdicţia de decolare după mai mult de patru ore, dar Duffy a avertizat că va dura ceva timp până când operaţiunile de trafic aerian vor reveni la capacitate maximă.

Peste 1,5 milioane de pasageri urmau să plece de pe aeroporturile din SUA cu aproximativ 11.000 de zboruri după ora 16:00 ET (23:00 ora României), la scurt timp după intrarea în vigoare a interdicţiei de decolare, potrivit firmei de analiză aviatică Cirium.

Suspendarea zborurilor a avut loc în aceeaşi zi în care Casa Albă şi Departamentul Transporturilor au solicitat Congresului încă 30,1 miliarde de dolari pentru modernizarea aeroporturilor şi a controlului traficului aerian, inclusiv 10,1 miliarde de dolari pentru modernizarea controlului traficului aerian.

O mare parte din vulnerabilităţile fundamentale ale sistemului au fost documentate de ani de zile.

Biroul de Responsabilitate Guvernamentală (GAO) a raportat în 2024 că FAA clasificase 51 dintre cele 138 de sisteme de control al traficului aerian ca fiind nesustenabile şi alte 54 ca fiind potenţial nesustenabile. Împreună, acestea reprezentau mai mult de trei sferturi din sistemele evaluate.

Administratorul FAA, Bryan Bedford, a declarat pentru Reuters în septembrie că cele peste 300 de instalaţii de control al traficului aerian ale agenţiei funcţionau ca nişte „silozuri” tehnologice, bazându-se, în unele cazuri, pe computere şi sisteme de telecomunicaţii vechi de zeci de ani, care nu pot comunica fără probleme între ele.

Unele echipamente învechite necesită piese de schimb obţinute prin intermediul site-urilor de licitaţii online sau fabricate folosind imprimarea 3D.

Sistemele de backup, sub presiune

Un incident din septembrie a demonstrat cum o singură defecţiune de comunicaţii poate fi agravată de o alta.

După ce au apărut mesaje de eroare pe un circuit de telecomunicaţii care deservea o unitate de control al traficului aerian din Philadelphia, contractorul FAA a trecut la o linie de rezervă cu fibră optică. O echipă de constructori a secţionat apoi accidental acea linie în New Jersey, contribuind la perturbări pe scară largă. Aproximativ 9.500 de zboruri din SUA au fost întârziate sau anulate în acea zi.

„Când sistemul cedează, pur şi simplu nu dispunem de redundanţa de care am beneficia dacă am avea o arhitectură modernă”, a declarat Bedford la momentul respectiv.

Oprirea de vineri a fost prima suspendare a zborurilor la nivel naţional din ianuarie 2023, când o defecţiune a sistemului FAA care distribuie avize critice de siguranţă piloţilor a oprit plecările pentru mai puţin de două ore şi a perturbat peste 10.000 de zboruri.

În iulie 2025, Congresul a aprobat 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii învechite de control al traficului aerian a ţării, inclusiv a sistemelor de telecomunicaţii şi radar. Administraţia a declarat vineri că 68% din reţeaua veche de telecomunicaţii din cupru a FAA a fost înlocuită cu fibră optică de mare viteză.

Însă Bedford a avertizat în septembrie că simpla înlocuire a cablurilor de cupru învechite cu cabluri de fibră optică nu va preveni viitoarele întreruperi fără o reţea modernă de telecomunicaţii.

Modernizarea se confruntă cu provocări care depăşesc asigurarea fondurilor.

În septembrie, Biroul de Responsabilitate Guvernamentală (GAO) a avertizat că FAA nu dispune de o estimare fiabilă a costurilor şi de un program general integrat pentru programul său de modernizare a controlului traficului aerian.

În schimb, în luna mai, agenţia avea 11.389 de planuri de proiect separate, care nu erau coordonate, ceea ce creştea riscul repetării lucrărilor la aceleaşi instalaţii, al întârzierilor şi al depăşirii costurilor.

FAA îşi propune să finalizeze prima fază a modernizării până în decembrie 2028. Totuşi, GAO a avertizat că planificarea inadecvată creşte riscul de întârzieri, ceea ce ar putea determina agenţia să rămână mai mult timp dependentă de sisteme învechite şi predispuse la defecţiuni.