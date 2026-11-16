Proiectul, inițiat de mai mulți parlamentari, primise un aviz negativ de la Consiliul Legislativ, care reclamă numeroase greșeli de redactare și suspectează folosirea inteligenței artificiale, fără verificări ulterioare.

România trebuia să transpună, încă din iunie, directiva europeană care le oferă angajaților detalii despre salarizare.

Noile reguli ar urma să le ofere angajaților mai mult acces la informații despre salariile din companiile în care lucrează. De exemplu, ar putea afla care este salariul mediu pentru posturi similare, iar cei care își caută un loc de muncă ar trebui să primească informațiile înainte de interviu. Deocamdată însă, această lege a fost respinsă în Senat.

Raportul Consiliului Legislativ are 34 de pagini, iar observațiile încep chiar de la primele paragrafe. Specialiștii reclamă formulări neclare, incoerente și greșeli de limbaj juridic, despre care spun că ar putea fi rezultatul unor traduceri automate sau al folosirii inteligenței artificiale, fără verificări ulterioare.

Proiectul a stârnit și un schimb de acuzații între reprezentanții partidelor. Senatoarea USR Cintia Păun susține că documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și că avea deja numeroase probleme.

Cintia Păun, senatoare USR: „Acesta este un proiect lucrat la Ministerul Muncii pe vremea domnului Manole. La noi a ajuns în momentul în care a picat Guvernul prin moțiune de cenzură. Am încercat în septembrie să retragem acest proiect pentru că, într-adevăr, avea destul de multe probleme și să-l redepunem într-o formulă corectă, doar că, din ceea ce am înțeles, riscam infringement.”

De cealaltă parte, ministrul Muncii susține că proiectul a suferit modificări greșite după ce a fost preluat în Parlament.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Dacă cine a furat proiectul de pe site-ul Ministerului Muncii nu contribuia cu inteligența naturală proprie, care se dovedește a fi greșită, proiectul trecea și de Senat și era mult mai ușor de trecut și prin Cameră.”

Oana Botolan, specialist resurse umane: „În momentul de față pierdem în continuare din claritate, pentru că această lege, în momentul în care va intra în vigoare, va aduce în viața angajaților claritate în modul în care ne sunt stabilite salariile, primele, bonusurile, beneficiile, claritate în ceea ce privește echitatea, corectitudinea din organizația în care lucrăm.”

Potrivit ministrului Muncii, proiectul revizuit ar urma să fie dezbătut săptămâna viitoare de Comisia pentru muncă de la Camera Deputaților, urmând să ajungă la votul final în plen, cel mai probabil peste încă o săptămână.

Până acum, doar șapte state europene au transpus directiva în legislația națională.