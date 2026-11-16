Asta prevede un proiect de lege depus de aleși UDMR, votat deja în Senat. Activiștii de mediu critică măsura propusă și spun că încurajează braconajul. Proiectul va ajunge la vot și în Camera Deputaților.

Dacă măsurile intră în vigoare în legea vânătorii, pentru fiecare urs omorât ilegal despăgubirea plătită statului român va fi de 80 de ori mai mică decât acum. Adică 500 de euro în loc de 40 de mii.

Pentru un urs vânat legal, în cota de prevenție, tariful care trebuie plătit statului este între 300 și 700 de euro.

Gabriel Păun, Președinte Agent Green: „Deducem că va deveni mai ieftin să braconezi decât să vânezi legal. Noua lege este un cadou făcut braconierilor, un cadou care încurajează vânătoarea ilegală și chiar o premiază”.

În plus, activiștii de mediu sunt de părere că măsurile propuse ar putea îngreuna și pedepsirea infracțiunii de braconaj - pentru care se prevede închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Legea a fost criticată și de unii parlamentari în plenul Senatului. În proiect este introdusă și o prevedere care este deja în legea privind protecția animalelor. Nu este infracțiune dacă o persoană rănește sau ucide un animal ca reacție la atacul acestuia. Unii se tem că e doar un pretext pentru ca urșii să fie uciși chiar dacă nu pun pe nimeni în pericol.

Cristian Niculescu-Tâgârlaș, Senator PNL: „De fapt scopul acestui proiect eu cred că este dezincriminarea, prin aplicarea legii penale mai favorabile, pentru mulți care au dosare penale de braconaj în România”.

Inițiatorii proiectului susțin însă că modificările sunt necesare pentru că atacurile asupra oamenilor s-au înmulțit.

István-Loránt Antal, Senator UDMR: „Eu chiar aș spune că ursul reprezintă pericol general la siguranța cetățeanului”.

Corespondent ȘtirileProTV: „Prin același proiect, aleșii propun și daune morale de cel puțin 50.000€ pentru victimele unui atac al urșilor sau al altor animale sălbatice. În cazul decesului, soțul sau soția, copiii ori alte rude de gradul 1 ar primi banii. În plus, autoritățile ar plăti cheltuielile medicale, de înmormântare și veniturile nete pierdute din cauza incidentului”.