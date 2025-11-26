Toți călătorii fără viză vor avea nevoie de autorizație electronică pentru Regatul Unit, din 2026. Cum o obții

26-11-2025 | 12:44
Călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie începând din februarie 2026, anunţă Ambasada britanică.

Ioana Andreescu

„Din 25 februarie 2026, toţi călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie – Electronic Travel Authorisation (ETA)”, este anunţul postat pe pagina de Facebook a reprezentanţei diplomatice.

ETA poate fi obţinută online sau folosind aplicaţia oficială „UK ETA”, înainte de a călători.

Costul actual al ETA este de 16 lire sterline şi permite mai multe călătorii în Regatul Unit pentru şederi de până la șase luni consecutive, pe parcursul a doi ani, sau până la expirarea paşaportului titularului – oricare dintre acestea are loc mai devreme.

„Recomandăm tuturor celor care planifică o călătorie în UK să aplice din timp, verificând informaţiile oficiale de pe site-ul GOV.UK/eta, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condiţiile necesare înainte de plecare”, transmite ambasada.

Sursa: News.ro

