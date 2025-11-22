Un bărbat a renunțat la armată, iar acum câștigă până la 30.000 de lire pe lună: „Fac profit în zece secunde”. Cum reușește

Un tată din Marea Britanie, care și-a multiplicat veniturile anuale vânzând haine vintage pe platforma Vinted, a dezvăluit câteva dintre trucurile sale pentru a face vânzări rapide.

Connor Stone, în vârstă de 30 de ani, a părăsit armata și a lucrat o perioadă în domeniul transporturilor, în timp ce își căuta un nou drum profesional. În această perioadă, a început să vândă pe Vinted propriile haine, doar pentru a-și completa veniturile – suficient cât să plătească o comandă de mâncare pentru soția sa, Lauren, sau cumpărăturile lunare, scrie The Sun.

Având timp liber între ture, Connor a început să cumpere haine ieftine din magazine caritabile și să le revândă. În doar cinci luni, acesta a ajuns să își egaleze salariul lunar de 2.000 de lire sterline și, în aprilie 2024, și-a dat demisia pentru a deveni reseller cu normă întreagă.

Cum face bani în doar 10 secunde

Acum vinde pe platforma Whatnot, unde organizează licitații live, fiecare articol fiind scos la vânzare în licitații de zece secunde. Ritmul rapid atrage adesea oferte mari: un exemplu este o geacă North Face pe care o cumpără cu 8 lire de la angrosiști și o vinde cu 48 de lire, obținând un profit de 40 de lire în doar câteva secunde.

Connor, tatăl unui copil, spune că ajunge frecvent la venituri de 30.000 de lire pe lună.

„Oamenii au zece secunde să liciteze pentru un articol”, explică el. „O geacă North Face nouă costă în magazin 240 de lire. Eu o vând cu 48 de lire și fac 40 de lire profit în zece secunde. Într-o jumătate de oră am făcut un profit de 1.400 de lire din stoc în valoare de 1.900 de lire.”

După ce a părăsit armata în 2023, Connor a întâmpinat dificultăți în adaptare. „În armată ți se spune unde să fii, când să te trezești, când să mănânci. Totul este strict și disciplinat”, spune el.

Intrarea în lumea revânzării a venit treptat. Connor a început să colaboreze cu angrosiști și branduri, ajungând să cumpere lunar stoc de aproximativ 10.000 de lire. După ce a trecut la licitațiile live pe Whatnot, vinde frecvent articole de la mărci precum North Face, Patagonia sau branduri scumpe precum Ralph Lauren. Prețul de pornire este de 1 liră, iar cumpărătorii au zece secunde pentru a licita. Deși articolele se vând mai ieftin decât valoarea lor reală, Connor obține în continuare profituri mari, iar clienții pleacă cu o afacere bună.

Până acum, a vândut peste 52.000 de articole și și-a amenajat un depozit pentru întregul stoc. Întrebat de ce nu vinde la prețuri mai mari, având în vedere că multe dintre gecile North Face valorează 240 de lire, Connor spune că, atunci când el plătește doar 6–10 lire pentru un articol, profitul este oricum suficient.

„Gândiți-vă la cât v-a costat produsul, nu la cât valorează”, este sfatul lui.

