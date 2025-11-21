„Jaful secolului”/ „Traffic”, propunerea României la Premiile Oscar, prezentat în Marea Britanie, Canada și SUA

PARTENERIAT. „Jaful secolului”/ „Traffic”, propunerea României pentru nominalizare la Premiile Oscar, la categoria Cel Mai Bun Film Internațional, va fi prezentat în curând în Marea Britanie, Canada și SUA în cadrul unor evenimente speciale.

Filmul regizat de Teodora Ana Mihai, după un scenariu semnat de Cristian Mungiu, rulează pe 25 noiembrie la Laemmle Royal Theatre in Los Angeles. „Jaful secolului”/ „Traffic” face parte și din programul festivalului Making Waves, fiind prezentat pe 3 decembrie la IFC Center, New York. Proiecțiile din SUA sunt susținute de Centrul Național al Cinematografiei, Consulatul General al României Los Angeles, Institutul Cultural Român.

Pe 27 noiembrie, „Jaful secolului” ajunge la Londra, în cadrul Romanian Film Festival UK, la Curzon Soho, iar pe 29 noiembrie în Colchester, la Firstsite.

Vancouver Romanian Film Festival prezintă „Jaful secolului” pe 3 decembrie, accesul fiind gratuit.

„Jaful secolului” / „Traffic” are în palmares Premiul pentru cel mai bun film la Festivalul Internațional de Film Tertio Millennio, Roma, Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiția balcanică), în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sofia, Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia (2024), Premiul pentru Cea mai bună Actriță în rol principal, la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo acordat actriței Anamaria Vartolomei.

Inspirat din fapte reale (jaful comis de un grup de români la un muzeul olandez), filmul considerat „o reflecție tragicomică, dar pertinentă, asupra clasei sociale, migrației și nedreptății” îi are în distribuție pe actorii Anamaria Vartolomei, Rareș Andrici, Ionuț Niculae, Robert Iovan, Macrina Bârlădeanu, Lucian Ifrim, Mirela Nicolau alături de mulți alți actori români și străini.

Lansat în premieră națională pe 23 septembrie, distribuit de Forum Film, producția regizată de Teodora Ana Mihai va face parte și din programul special de 1 decembrie al mai multor cinematografe din România.

„Jaful secolului” / „Traffic” este o coproducție o coproducție România-Belgia-Olanda, realizată de Mindset Productions, Lunanime, Bastide Films, Les Films du Fleuve, Film i Väst, Filmgate Films, Avanpost Media și Mobra Films. Marius Panduru RSC este directorul de imagine al filmului, iar Katharina Wartena și Robert Bitay semnează montajul. Scenografia a fost realizată de Simona Pădurețu, iar de costume s-a ocupat Margriet Procee. Directori de casting au fost Cătălin Dordea și Ann Willems.

Filmul a fost finanțat de Centrul Național al Cinematografiei – România, VAF și CCA – Belgia, FilmFonds Olanda și susținut prin programul MEDIA - Creative Europe al Uniunii Europene.

Cu contribuția: Initiative Media, Optimum Media Direction Plan & Buy, House of Media, Media Investment Communication, United Media Services, Mediacom România, Mindshare Media, Cinema City, Orange România, Sun Wave Pharma, Renault, Regina Maria, Unicredit Bank, Groupama.

Vânzări internaționale: SBS INTERNATIONAL.

Mai multe imagini și informații - pe pagina de Facebook Jaful Secolului și contul de Instagram, precum și pe canalele social media Forum Film de Facebook - Instagram - YouTube - TikTok și pe pagina distribuitorului Forum Film.

Parteneri media principali: DIGI FM, VOYO

Parteneri media: Cărturești, Zile și Nopți, Cinemap, Revista Biz, Revista FILM, Like 5, Urban, News.ro, Cultura la dubă, Cinefan, Cinefilia, Daily Magazine, Din filme, Filme-carti, Happening, IQads, Liternet, Movienews, Observator Cultural, Pagina de media, Playtech, Smark, The Movienator, PRwave.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













