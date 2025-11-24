Extrema dreaptă își schimbă imaginea: costume elegante, disciplină și strategie pentru a cuceri puterea în Europa

Politicienii de extremă dreaptă din Bruxelles și omologii lor din Marea Britanie, Franța și Germania sunt mai dornici ca oricând să ajungă la putere și sunt pregătiți să facă orice este necesar pentru a câștiga, scrie Politico .

Au dispărut excentricii predispuși la scandal, îmbrăcați ciudat, care au definit în trecut unele dintre aceste partide. Au apărut tineri eleganți de 30 și ceva de ani, cu milioane de urmăritori pe TikTok, și „tehnocrați” cu propuneri deliberat modeste, menite să le arate alegătorilor că pot fi de încredere.

De la Londra la Berlin, aceștia reduc mesele stropite cu vin, se îmbracă precum politicienii mainstream pregătiți de camerele TV și se distanțează de Kremlin, pentru că a fi prieten cu Vladimir Putin nu mai este la modă. Devine și mai vizibil faptul că au început să folosească tactici politice inteligente.

În toată Europa, extrema dreaptă devine profesionistă.

Partidele de extremă dreaptă au făcut progrese importante în politica națională în ultimul deceniu în Europa, iar succesul lor este alimentat în mare parte de reacția anti-migrație. Ele sunt acum în fruntea sondajelor în Germania, Franța și Marea Britanie și, în ultimii ani, au preluat puterea în Italia, Finlanda și Cehia, printre altele, cu agende politice ce includ adesea expulzarea a sute de mii de migranți.

Au obținut un moment de cotitură în Parlamentul European luna aceasta, când cea mai puternică oficială de la Bruxelles, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a câștigat un vot pentru reducerea regulilor climatice cu ajutorul unor eurodeputați de extremă dreaptă.

Pe măsură ce grupurile „Patrioții Europei” și „Europa Națiunilor Suverane” au celebrat victoria unei abordări mai profesioniste, aliații centriști ai lui von der Leyen au reacționat furioși. Unul chiar a comparat momentul cu politicienii care au facilitat ascensiunea lui Adolf Hitler.

Întrebarea crucială acum — atât pentru politicienii de extremă dreaptă, cât și pentru oponenții lor centriști — este dacă provocatorii populiști ai dreptei pot transforma avansurile din sondaje în victorii electorale. Răspunsul ar putea depinde de cât de eficient își pot „profesionaliza” operațiunile, chiar împrumutând tactici de la elita instituțională pe care o disprețuiesc.

Cum se îmbracă extrema dreaptă pentru succes

Unul dintre liderii disruptivi ai dreptei este o figură bine cunoscută la Bruxelles.

Nigel Farage, agitatorul pro-Brexit din Marea Britanie, este un spin în coasta UE încă din perioada sa de europarlamentar. Potrivit sondajelor, dacă alegerile ar avea loc astăzi, el ar câștiga și ar deveni prim-ministru al Regatului Unit.

Alegerile nu sunt așteptate până în 2029, dar Farage domină deja dezbaterea politică și valorifică orice ocazie de a-și afișa prietenia cu președintele american Donald Trump, la a cărui inaugurare a participat la începutul acestui an.

Mișcarea MAGA a lui Trump oferă multor politicieni de extremă dreaptă din Europa un plus de credibilitate internațională. Trump și alți oficiali seniori ai administrației sale au susținut politicieni radicali din Germania, România, Italia și Franța. Totuși, aceștia nu i-au întors întotdeauna sprijinul cu victorii — sau măcar cu competență.

Anul trecut, Farage a fost complet nepregătit pentru alegerile britanice și a decis să candideze abia la două săptămâni după începerea campaniei. În ciuda începutului haotic, a câștigat un loc în Parlament, la fel ca alți patru colegi de partid, iar Reform UK a obținut cel mai bun rezultat al său, cu 4,1 milioane de voturi. Apoi a promis să profesionalizeze partidul.

„Vom profesionaliza partidul, îl vom democratiza, iar acele câteva mere stricate care s-au infiltrat vor dispărea”, a spus el.

Pentru Farage — fotografiat ani la rând cu o halbă de bere într-o mână și o țigară în cealaltă — asta a însemnat să-și construiască o imagine diferită, mai puțin asociată cu alcoolul.

„TikTok-izarea” extremei drepte

În Franța, extrema dreaptă și-a îmbunătățit imaginea deliberat, pe măsură ce a câștigat popularitate. După alegerile din 2022, când Adunarea Națională a trecut de la 8 la 89 de deputați ai Rassemblement National, Marine Le Pen le-a impus membrilor un cod vestimentar strict. Inițiativa a fost numită „strategia cravatei”.

Jordan Bardella, președintele RN în vârstă de 30 de ani, este probabil cel mai „șlefuit” lider de extremă dreaptă din Europa în acest moment. Cu fizicul său atletic, părul aranjat impecabil și costumele elegante, a devenit un model pentru alții.

Exemplu: belgianul Tom Van Grieken, liderul partidului Vlaams Belang. Regula sa: „radical, dar nu vulgar”. Părul este mereu perfect pieptănat, iar zâmbetul afabil îl ajută să pară accesibil.

Pentru toți acești lideri, rețelele sociale sunt vitale. Ca și Bardella, care are 2,2 milioane de urmăritori, Farage și Van Grieken acordă o atenție specială TikTok-ului.

Farage a devenit viral anul trecut după ce un clip cu el strigând „Boring!” („Plictisitor!”) către câțiva protestatari a devenit meme internațional. Partidul lui Van Grieken s-a asigurat că fiecare moment de campanie a fost transformat în conținut pentru TikTok.

