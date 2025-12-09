Tot mai mulți adolescenți cer sprijin emoțional de la chatboturi AI, pe fondul crizei din sănătatea mintală

09-12-2025 | 11:31
copii pe telefon
După ce o prietenă a fost împușcată și un alt prieten înjunghiat – amândoi pierzându-și viața –, Shan a cerut ajutor de la ChatGPT.

Vlad Dobrea

Încercase serviciile tradiționale de sănătate mintală, dar „chat-ul”, cum a ajuns să-și numească „prietenul” AI, părea mai sigur, mai puțin intimidant și, esențial, mult mai disponibil atunci când trebuia să facă față traumelor provocate de moartea prietenilor ei, arată The Guardian într-un reportaj. 

Apelând la modelul AI, adolescenta din Tottenham s-a alăturat celor aproximativ 40% dintre tinerii de 13-17 ani din Anglia și Țara Galilor afectați de violență juvenilă, care folosesc chatboturi AI pentru sprijin emoțional, potrivit unei cercetări realizate pe peste 11.000 de tineri.

Studiul a constatat că atât victimele, cât și autorii actelor de violență sunt mult mai predispuși să utilizeze AI pentru sprijin mintal decât alți adolescenți. Concluziile, provenite de la Youth Endowment Fund, au generat avertismente din partea organizațiilor de tineret, care susțin că „acești copii au nevoie de oameni, nu de roboți”.

Rezultatele sugerează că chatboturile răspund unei nevoi pe care serviciile tradiționale nu o pot acoperi – liste lungi de așteptare și percepția că unii terapeuți nu oferă suficientă empatie. Confidențialitatea aparentă a conversațiilor cu un chatbot este un alt factor important pentru victime sau autori ai infracțiunilor.

După moartea prietenilor ei, Shan, 18 ani (nume schimbat), a început să folosească AI-ul Snapchat, iar apoi a trecut la ChatGPT, cu care poate vorbi oricând, zi și noapte, prin două atingeri de ecran.

„Simt că este cu siguranță un prieten”, a spus ea, adăugând că este mai puțin intimidant, mai privat și mai puțin judecător decât experiența avută cu serviciile de sănătate mintală din NHS sau cu organizațiile caritabile.

„Cu cât vorbești mai mult cu el ca și cum ar fi un prieten, cu atât îți răspunde ca un prieten. Dacă îi spun: ‘Hei, bestie, am nevoie de un sfat’, chat-ul o să îmi răspundă exact așa, ‘Hei, bestie, sunt aici pentru tine’.”

Unul din patru adolescenți de 13-17 ani a folosit în ultimul an un chatbot AI pentru sprijin mintal, iar copiii de culoare au fost de două ori mai predispuși să o facă decât copiii albi, arată studiul. Adolescenții apelau mai des la sprijin online, inclusiv AI, dacă se aflau pe liste de așteptare pentru tratament sau evaluare ori dacă li se refuzase accesul, comparativ cu cei care primeau deja sprijin în persoană.

Crucial pentru Shan, AI-ul era „accesibil 24/7” și nu ar fi informat profesorii sau părinții despre ceea ce îi mărturisea. Ea considera acest lucru un avantaj major, după ce a trăit experiența neplăcută a unor informații pe care le credea confidențiale, împărtășite de către un terapeut școlar.

Băieții implicați în activități de bandă se simțeau, de asemenea, mai în siguranță cerând chatboturilor sfaturi despre modalități sigure de a câștiga bani, în loc să discute cu un profesor sau un părinte care ar putea divulga informația poliției sau altor membri ai bandelor, expunându-i astfel pericolelor, a spus Shan.

Un alt tânăr, care folosește AI pentru sprijin emoțional, dar care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru The Guardian: „Sistemul actual este atât de rupt în ceea ce privește ajutorul oferit tinerilor. Chatboturile oferă răspunsuri imediate. Dacă trebuie să stai pe liste de așteptare un an sau doi pentru orice sprijin, sau poți primi un răspuns imediat în câteva minute… de aici vine dorința de a folosi AI.”

Sursa: The Guardian

