Valletta, capitala Maltei, a fost desemnată cel mai bun oraș din lume pentru turiști, potrivit unui clasament realizat de publicația Condé Nast Traveller, scrie Express.

Cu temperaturi care pot ajunge la 24 de grade Celsius în noiembrie, prețuri mai mici în afara sezonului și o arhitectură spectaculoasă, orașul este o alegere atractivă pentru o escapadă mediteraneeană.

Deși este cea mai mică capitală din Uniunea Europeană, Valletta impresionează prin clădirile sale baroce în nuanțe de miere, străzile istorice și fortificațiile care păstrează atmosfera secolului al XVI-lea. Printre atracțiile sale se numără grădinile Upper Barrakka, dar și orașul medieval Mdina, aflat în apropiere.

Orașul european unde temperaturile ajung la 24 de grade în noiembrie

Unul dintre principalele avantaje ale unei vacanțe în Valletta în această perioadă este vremea blândă. În noiembrie, temperaturile medii se situează în jurul valorii de 21 de grade Celsius, iar maximele pot ajunge uneori la 24 de grade.

Vremea este considerabil mai caldă decât în România, unde temperaturile scad în această perioadă a anului. Astfel, turiștii pot profita de zile însorite, plimbări în aer liber și chiar de momente de relaxare la soare.

În plus, noiembrie este considerată o perioadă potrivită pentru vizită datorită numărului mai redus de turiști și prețurilor mai accesibile comparativ cu sezonul de vârf.

Valletta, desemnată cel mai bun oraș din lume pentru turiști

Capitala Maltei a cucerit atât turiștii, cât și criticii de specialitate. Valletta a obținut primul loc în clasamentul celor mai apreciate orașe din lume pentru turiști, realizat de prestigioasa publicație Condé Nast Traveller.

Publicația a descris orașul drept „un amestec dezordonat, cu un farmec aparte, de culturi și influențe”, dar și ca „un punct de popas mediteraneean scăldat de soare, care își poartă istoria la vedere și are capacitatea neobișnuită de a-i transporta pe vizitatori în epoci trecute”.

Clasamentul a fost realizat pe baza răspunsurilor oferite de turiști la întrebări din mai multe categorii. Rezultatele au fost centralizate într-un scor general de satisfacție pentru destinațiile analizate.

Valletta a obținut 97,33 de puncte din 100, un rezultat care a plasat capitala malteză în fruntea preferințelor celor care au participat la sondaj.

Străzi medievale, grădini spectaculoase și decoruri celebre de film

Valletta are o istorie de peste 450 de ani. Construcția orașului a început în secolul al XVI-lea, când Marele Maestru Jean de Valette a pus prima piatră, iar astăzi capitala malteză impresionează prin arhitectura sa istorică și străduțele înguste, întortocheate.

Orașul este în mare parte pietonal, accesul automobilelor fiind permis doar pe anumite străzi. Acest lucru le oferă vizitatorilor posibilitatea de a explora la pas clădirile istorice, piețele și zonele pitorești.

De pe faleză, turiștii pot lua taxiuri acvatice către Cele Trei Orașe (Three Cities), o zonă fortificată situată de cealaltă parte a Marelui Port, care oferă o perspectivă diferită asupra istoriei și arhitecturii malteze.

Peisajele și clădirile impresionante au atras inclusiv producătorii de la Hollywood. Valletta a servit drept decor pentru mai multe filme cunoscute, printre care World War Z, Crima din Orient Express și Jurassic World Dominion.