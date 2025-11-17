Tiruri pline cu colete sunt furate de indivizi „angajați” de firme fantomă, în UK. Legătura cu un român decedat

Mai multe bande de crimă organizată cumpără companii de transport pentru a se prezenta drept firme legitime și a fura camioane întregi de marfă, dezvăluie o investigație BBC .

Anchetatorii au descoperit că un grup de firme de transport a fost achiziționat folosind identitatea unui bărbat decedat. Una dintre aceste companii a fost angajată ulterior ca subcontractor de o firmă britanică de transport care nu a bănuit nimic. Producătorul care a încărcat marfa în camionul subcontractorului nu a mai recuperat bunurile.

Alison – nume fictiv pentru a-i proteja identitatea – conduce o firmă din Midlands care a fost păcălită de un subcontractor fals și povestește că este „uluitor” cât de „direct și lipsit de scrupule” poate acționa o asemenea bandă.

Metoda folosită împotriva firmei sale este doar una dintre tacticile cu care grupările infracționale vizează companiile de transport ce livrează bunuri în toată țara. Furturile de mărfuri din Marea Britanie au crescut anul trecut la 111 milioane de lire, față de 68 de milioane în 2023.

Jafuri tot mai îndrăznețe în trafic și depozite

Imagini obținute de BBC surprind hoți care atacă camioanele în timpul livrărilor, forțează accesul în vehicule blocate în trafic, taie lacăte, intră în depozite și fură remorci întregi pline cu marfă.

Șoferii povestesc că, după nopți petrecute în cabină, se trezesc cu prelatele tăiate de infractori care încearcă să ajungă la marfă — cele mai vizate fiind transporturile de haine de brand, alcool și electronice.

„Ar trebui să vă pese pentru că vă afectează direct portofelul”, avertizează John Redfern, fost manager de securitate al unui mare lanț de supermarketuri. Potrivit acestuia, creșterea furturilor va duce inevitabil la scumpirea produselor.

Consiliul Național al Șefilor de Poliție (NPCC) avertizează că infracțiunile asupra transporturilor devin „din ce în ce mai sofisticate și mai bine organizate” și subliniază necesitatea unei colaborări strânse între poliție și industrie.

Și Serviciul Național de Informații privind Infracțiunile Auto raportează o creștere a fraudelor împotriva transportatorilor, inclusiv prin crearea și utilizarea unor firme fictive.

„Industria noastră este sub atac”, spune Richard Smith, directorul Asociației de Transport Rutier. Organizația primește zilnic sesizări despre companii vizate de „grupări criminale extrem de bine organizate”, iar poliția a avertizat în legătură cu dezvoltarea unor metode tot mai complexe.

Tiparul descoperit de investigația BBC seamănă cu cel semnalat anterior de Europol în Europa: grupuri criminale achiziționează companii de transport aflate aproape de faliment, preiau mai multe încărcături și apoi dispar fără urmă.

Cazuri similare în toată Marea Britanie

După atacul asupra firmei lui Alison, polițiștii i-au transmis că investighează cazuri similare în mai multe regiuni ale Regatului Unit.

Firma de transport condusă de Alison, care mută anual mărfuri de milioane de lire în întreaga țară, a subcontractat la începutul acestui an o companie mai mică, o practică obișnuită atunci când camioanele proprii sunt indisponibile sau se află în altă zonă.

„Asigurarea lor era valabilă, licența de operator în regulă. Totul arăta perfect”, spune ea. Camionul subcontractorului a ajuns la producător, a fost încărcat cu produse DIY și a plecat.

Ce nu știa nimeni atunci era că vehiculul circula cu plăcuțe de înmatriculare false. Camionul și încărcătura, în valoare de 75.000 de lire, au dispărut fără urmă. „Am aflat abia când compania de destinație ne-a întrebat unde este marfa. Am încercat să sunăm subcontractorul, dar numărul era deconectat”, povestește Alison.

BBC a încercat să stabilească cine a sustras marfa, iar investigația a scos la iveală un lanț complicat implicând identitatea unui bărbat decedat și un Lamborghini Urus.

Compania angajată de Alison, Zus Transport, fusese vândută cu o lună înainte de furt, fără indicii că foștii proprietari ar fi fost implicați în activități ilegale. Preluarea a fost finanțată printr-un transfer bancar efectuat de o firmă deținută de Ionuț Călin, un șofer român stabilit în Marea Britanie, cunoscut și sub numele de Robert.

Datele lui Robert Călin au fost folosite pentru a cumpăra cinci companii de transport. FOTO: TikTok

Cinci firme cumpărate în numele unui bărbat decedat

BBC a descoperit cinci companii de transport, inclusiv Zus Transport, care par să fi fost achiziționate anul acesta folosind numele lui Călin. Problema este că bărbatul murise în noiembrie 2024, conform autorităților române. Cu toate acestea, detaliile sale bancare au fost utilizate pentru aceste achiziții, iar numele său a fost înregistrat ca administrator la Companies House pentru trei dintre firme.

Nu există dovezi că bărbatul ar fi fost implicat în activități ilegale; colegii săi îl descriu online ca pe un om generos și îl omagiază.

Foștii proprietari ai companiilor vândute susțin însă că negocierile nu au avut loc cu Călin, ci cu un bărbat cunoscut sub numele de „Benny”.

Investigația BBC a dus la directoarea Zus Transport, menționată în documentele oficiale, o femeie de origine română. Despre ea există puține informații, dar anchetatorii au identificat un număr de telefon. O căutare pe WhatsApp a scos la iveală o poză de profil cu o tânără la volanul unui Lamborghini, afișată sub un alt nume.

Benjamin Mustata pozând lângă un Lamborghini. FOTO: TikTok

Imaginea a permis identificarea femeii ca fiind rudă a lui Călin și soția lui Benjamin Mustață. Cei doi au fost fotografiați în aprilie ridicând un Lamborghini de la un dealer auto, la doar o săptămână după furtul în care fusese implicată firma lui Alison.

Un fost proprietar al uneia dintre companiile de transport implicate a confirmat, după ce i-au fost arătate imagini de pe rețelele sociale, că bărbatul din fotografii — Benjamin Mustață — este „Benny”, persoana cu care negociase față în față vânzarea firmei.

Un număr de telefon folosit de Mustață în 2023 pentru închirierea unei locuințe în Coventry apare și în corespondența privind ridicarea mărfurilor furate în cazul care a vizat-o pe Alison. Același număr a fost utilizat și de „Benny” pentru a cumpăra una dintre companiile de transport folosind identitatea și detaliile bancare ale lui Robert Călin — șoferul român decedat al cărui nume a fost folosit în documente.

Confruntarea cu suspectul

Când reporterii BBC au încercat să-l contacteze pe Mustață la adresa sa pentru a-i pune întrebări despre implicarea sa în furt, li s-a spus că s-ar fi mutat în România. Această informație s-a dovedit falsă: Mustață a fost găsit în Coventry, unde vindea mașini de lux. Întrebat despre Zus Transport, el a răspuns sec: „Plecați.” A negat că ar fi folosit identitatea unui decedat pentru a cumpăra firme sau că ar fi folosit compania pentru a fura marfă.

Totuși, Mustață a recunoscut că a achiziționat Zus Transport, susținând că a făcut-o în numele unei rude și că nu controla firma în momentul furtului. El afirmă că altcineva ar fi folosit numele companiei pe o platformă de subcontractare și ar fi comis furtul.

„Compania e înregistrată la adresa mea. Eu locuiesc acolo. Cum credeți că aș face lucruri ilegale chiar la propria mea adresă?”, a declarat el. Mustață insistă că încărcătura dispărută nu are „nimic” de-a face cu el: „Nu e vina mea.”

Schema analizată de un expert în fraude

Avocatul specializat în fraude Arun Chauhun, căruia i-au fost prezentate concluziile BBC, a declarat că schema pare „bine pusă la punct”, implicând furt de identitate și inducerea în eroare a Companies House, instituția responsabilă cu înregistrarea companiilor. El a subliniat că există o percepție greșită conform căreia firmele pot suporta ușor astfel de pierderi pentru că sunt asigurate, când, de fapt, aceste infracțiuni „afectează direct viața celor care dețin afacerile”.

În privința autorilor reali, Chauhun crede că aceștia mizează pe faptul că „sistemul nu va avea niciodată resursele necesare ca să-i prindă”.

Rachel Taylor, deputat laburist pentru North Warwickshire și Bedworth — regiune în care unul din cinci locuitori lucrează în logistică — susține că investigația BBC „confirmă ceea ce aud constant de la transportatori: bandele de crimă tot mai sofisticate cauzează pagube semnificative afacerilor lor”. Ea afirmă că problema „a fost ignorată prea mult timp” și cere „o strategie națională coordonată de poliție, însoțită de resurse suplimentare, pentru a aduce acești infractori în spatele gratiilor”.

Adjunctul șefului poliției, Jayne Meir, primul lider al NPCC pentru criminalitatea din domeniul transporturilor, a anunțat că o nouă echipă din cadrul Opal — unitatea de informații a poliției care investighează criminalitatea organizată acquisitivă — va începe să acționeze în această problemă anul viitor.

Până atunci însă, proprietari de firme precum Alison resimt puternic efectele acestor infracțiuni. „Mergem acasă seara și nu dormim”, spune ea. „Firmele de transport nu câștigă mulți bani, iar un incident ca acesta te poate scoate din afaceri.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













