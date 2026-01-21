Naomi Osaka, apariție îndrăzneață înainte de meci pe teren la Australian Open. Ținuta a stârnit reacții puternice. FOTO

Gettyimages 2256652206
Getty

Vedeta tenisului Naomi Osaka, în vârstă de 28 de ani, a intrat marți pe teren într-o ținută care a atras toate privirile, pentru meciul său de la Australian Open.



Ioana Andreescu

Pentru partida împotriva jucătoarei croate Antonia Ružić, câștigătoarea a patru titluri de Grand Slam a apărut într-o rochie sport Nike de culoare verde-albăstrui, purtată peste un set avangardist format din minifustă plisată și pantaloni lungi, potrivit Yahoo News.

Accesorii inspirate din lumea modei couture

În timp ce adidașii turcoaz, vizierea și banderolele de la încheieturi arătau ca echipamentul obișnuit de tenis, restul accesoriilor sportivei trimiteau mai degrabă la podiumurile de modă couture. Osaka a purtat o pălărie albă cu voal și a ținut în mână o umbrelă albă asimetrică în timp ce pășea pe teren. Atât pălăria, cât și umbrela aveau câte un fluture deasupra. Detaliul este o trimitere la momentul devenit viral din 2021, când Osaka a mutat cu grijă un fluture de pe teren, în timpul Australian Open.

Deși a fost fotografiată intrând pe teren doar cu rochia de tenis purtată peste pantaloni, ulterior ea a îmbrăcat o jachetă asortată, cu volane verzi pe mâneci.

Reacțiile fanilor și inspirația din viața personală

Într-un interviu pentru Vogue, care a inclus fotografii realizate de Adam Kudeimati, Osaka a explicat că ținuta sa personalizată a fost inspirată parțial de reacția fiicei sale de doi ani la vederea unei meduze într-o carte pe care sportiva i-o citea.

Reacțiile la ținuta lui Osaka au variat de la entuziasm la ironie. „Îmi place absolut tot. Primele două imagini sunt artă pură”, a scris un utilizator Reddit, referindu-se la fotografiile din Vogue.

Sursa: Yahoo News

Etichete: naomi osaka, australian open, aparitie,

Dată publicare:

