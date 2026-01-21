Orbit de dorința de a deține puterea în lumea nedreaptă a interlopilor de la începutul anilor 2000, Stavrositu ajunge să-și piardă propria fiică. Copleșit de regrete, înțelege că nimic din ce considera important nu mai contează.

Așa că, atunci când comisarul Costoiu va încerca să-l facă să vorbească, el va refuza să coopereze, spre frustrarea polițistului. „Trebuie să-mi spui tot ce știi despre ce s-a întâmplat acolo, ca să pot să-l închid pe cel care ți-a omorât fata. Orice detaliu, oricât de mic, poate fi de ajutor. Nu poți să mă urăști pe mine mai mult pentru că-s polițist, decât pe ăla care ți-a omorât fata. E absurd! Ce mai aperi tu aici, Stavrositule? Ce-i în mintea ta?! Ce logică? Ce cod de onoare ai, ca să-ți lași tu copiii să ajungă pe mâna ăstora? N-ai cum să te răzbuni! Nu faci față, nu singur oricum, ai nevoie de mine! Tu ești complice în atrocitatea asta!”, va răbufni Costoiu.

Între timp, în portul din Constanța, spiritele se aprind. „Nea Bebe, zice Iulică că-l taie chinejii pe Constănțeanu. Îți convine sau te-ncurcă?”, îl va întreba Pelicanu. Tătuțu’ va dezamorsa conflictul dintre Constănțeanu și partenerii săi de afaceri, intervenind ca mediator și vorbindu-le acestora în chineză.

