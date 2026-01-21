Ajutorul oferit la finalul anului trecut a avut un impact imediat și vizibil asupra beneficiarilor, confirmând o realitate cunoscută, dar adesea ignorată: există comunități și persoane pentru care sprijinul punctual poate face o diferență majoră. Tocmai acest impact favorabil a stat la baza deciziei ca începutul anului 2026 să fie dedicat construirii unei noi direcții de caritate asociate brandului Nibiru.

Această inițiativă va avea un focus clar asupra localităților Tuzla și Costinești, zone în care proiectul Nibiru se dezvoltă activ din punct de vedere economic. Dincolo de investiții, infrastructură și locuri de muncă, echipa proiectului consideră esențial ca această creștere să fie dublată de un angajament real față de comunitățile locale.

„Cred că orice business care se dezvoltă într-o comunitate are responsabilitatea de a contribui și la binele oamenilor care trăiesc acolo, mai ales al celor pentru care impactul economic general nu ajunge niciodată”, a declarat Selly.

Direcția de caritate Nibiru va avea, în prima etapă, un focus prioritar pe copiii care nu au acces la educație sau la resursele necesare pentru a merge la școală și pe vârstnicii aflați în situații vulnerabile, care nu mai pot munci și se confruntă cu lipsuri majore.

Pentru a putea identifica rapid și corect cazurile care au nevoie de sprijin, a fost pusă la dispoziție o adresă de e-mail dedicată semnalărilor din comunitățile vizate: [email protected] Această adresă are rol exclusiv de colectare a sesizărilor, urmând ca intervențiile să fie realizate într-un cadru transparent și responsabil, în colaborare cu parteneri specializați din zona umanitară.

Pe termen lung, inițiatorii proiectului își propun ca acest model de implicare socială să poată fi extins și în alte zone ale țării. În această etapă însă, prioritatea rămâne județul Constanța, acolo unde Nibiru crește și unde impactul pozitiv poate fi construit încă de la început, împreună cu comunitatea.

„O singură faptă bună nu este suficientă”

„Ne-a bucurat enorm că am putut face o faptă bună. Dar o singură faptă bună nu este suficientă.” Aceasta este ideea de la care pornește decizia lui Selly de a transforma un gest punctual într-un angajament pe termen lung față de comunitățile în care dezvoltă proiecte majore.

După acțiunea caritabilă din decembrie, care a vizat mai multe familii aflate în dificultate, impactul direct și reacțiile primite l-au convins că nevoia este mult mai mare decât un singur moment sau un singur loc. Astfel, începând cu 2026, Selly își propune să extindă inițiativa și să ajute mult mai mulți oameni aflați în condiții defavorizate.

Decizia este strâns legată de dezvoltarea proiectului Nibiru în Costinești și Tuzla. Dincolo de impactul economic al acestuia, respectiv mii de locuri de muncă directe și indirecte, inițiatorii proiectului consideră esențial să existe și o componentă socială reală, orientată către cei care nu ajung să beneficieze direct de aceste oportunități.

„Sunt foarte multe cazuri de oameni care trăiesc la limita sărăciei: bătrâni care nu mai pot munci, copii care nu au acces la educație, oameni care duc grija zilei de mâine.”

În această etapă, focusul inițiativei va fi clar: copiii și vârstnicii. Copiii care au nevoie de sprijin pentru a merge la școală și pentru a avea acces la educație. Bătrânii care nu mai pot munci și care nu au resursele necesare pentru un trai decent.

Pentru a putea interveni eficient, este în curs de construire o structură dedicată, care să permită ajutor concret și rapid, exact acolo unde este nevoie. Până la finalizarea acestei structuri, a fost creată o adresă de e-mail la care pot fi semnalate cazuri reale din comunitățile vizate: [email protected]

Locuitorii din Costinești și Tuzla sunt încurajați să scrie dacă știu familii sau persoane aflate în dificultate. Pe termen lung, Selly își dorește să se implice în cazuri din toată țara, însă a ales să înceapă acolo unde dezvoltă acest proiect, considerând că orice antreprenor care construiește ceva într-o comunitate are responsabilitatea de a da ceva înapoi.

„Când i-am vizitat pe oamenii din Mărcești, la finalul anului trecut, am fost pur și simplu marcat.” Pentru că, uneori, un proiect nu înseamnă doar cifre, investiții și infrastructură, ci și capacitatea de a vedea oamenii care trăiesc dincolo de ele.



