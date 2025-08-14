The Telegraph: Trump îi va oferi lui Putin acces la resursele naturale ale Alaskăi și ale Ucrainei în schimbul păcii

Președintele SUA Donald Trump i-ar putea propune omologului său rus Vladimir Putin acces la minerale rare și alte beneficii economice pentru a-l convinge să oprească războiul din Ucraina.

Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să propună o serie de stimulente economice în cadrul întâlnirii sale cu liderul rus Vladimir Putin din 15 august, inclusiv accesul la resursele naturale ale Alaskăi și ridicarea parțială a sancțiunilor impuse industriei aeronautice ruse, în schimbul încetării războiului împotriva Ucrainei, relatează cotidianul britanic The Telegraph.

Jurnaliștii publicației au raportat că printre propunerile pe care Trump le-ar putea prezenta lui Putin la întâlnirea din Anchorage se numără acordarea accesului Rusiei la resursele naturale ale Alaskăi, ridicarea unor sancțiuni impuse industriei aeronautice rusești și accesul Rusiei la mineralele rare din teritoriile ucrainene aflate în prezent sub ocupație rusă.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, lucrează la pregătirile pentru aceste concesii economice. El explorează posibilitatea creării de noi întreprinderi miniere în cooperare cu Rusia pentru a accelera dezvoltarea zăcămintelor ucrainene.

Bessent analizează compromisurile economice pe care SUA le poate face cu Rusia pentru a accelera încheierea unui acord de încetare a focului.

Trump vrea o a doua întâlnire cu Putin, dar și cu Zelenski de față

În cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, Trump a declarat că Putin va avea de suportat „consecințe grave” dacă nu va fi de acord să pună capăt războiului din Ucraina în cadrul întâlnirii de vineri.

Liderul american a dezvăluit, de asemenea, intenția sa de a solicita o a doua întâlnire imediată cu Putin, de data aceasta cu participarea lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, după discuțiile bilaterale din Alaska.

„Dacă prima întâlnire decurge bine, vom organiza rapid o a doua. Aș dori să o facem aproape imediat și vom avea o a doua întâlnire rapidă între președintele Putin, președintele Zelenski și mine, dacă vor dori să fiu prezent”, a declarat Trump.

Președintele SUA a participat la un summit virtual cu Zelenski și alți lideri europeni, printre care Keir Starmer, Emmanuel Macron și Freidrich Merz, ca parte a unei serii de convorbiri telefonice înaintea întâlnirii din Alaska.

După discuții, Zelenski a declarat că Trump a susținut garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Ar trebui să existe garanții de securitate”, a declarat el într-o conferință de presă alături de Merz, cancelarul german. „Președintele Trump a spus că susține acest lucru și că America este pregătită să participe”, a dăugat el.

În ultimele luni, Washingtonul a ținut garanțiile de securitate – un fel de angajament că America ar fi dispusă să aplice termenii oricărui acord de pace – pentru Ucraina în afara discuțiilor, în ciuda faptului că aceasta era o cerință cheie din partea Kievului.

Marea Britanie, Franța și Germania au lucrat la crearea unei forțe de menținere a păcii fără implicarea directă a americanilor, dar sperau că SUA ar putea oferi sprijin, cum ar fi acoperire aeriană.

Oferind o actualizare a planurilor în urma discuțiilor de miercuri, Starmer a declarat că această „coaliție a celor dispuși” era gata să pună în aplicare un plan de încetare a focului imediat ce se va ajunge la un acord de pace.

Planurile „sunt acum gata într-o formă care poate fi utilizată dacă se ajunge la încetarea focului”, a declarat prim-ministrul, adăugând că s-au înregistrat „progrese reale” în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Putin, acuzat că „blufează” când vine vorba de sancțiuni

Lideri europeni, inclusiv Emmanuel Macron, au descris convorbirile cu Donald Trump drept „pozitive”. Volodimir Zelenski a spus că Vladimir Putin „blufează” când afirmă că sancțiunile nu îl afectează.

Potrivit The Telegraph, SUA pregătesc să îi ofere lui Putin, pe lângă ridicarea unor sancțiuni, și stimulente financiare pentru a pune capăt războiului, inclusiv acces la minerale rare din zonele Ucrainei ocupate de Rusia.

Ucraina deține circa 10% din rezervele mondiale de litiu, două dintre cele mai mari zăcăminte aflându-se în teritoriile controlate de Moscova.

Washingtonul a semnat în mai un acord cu Kiev privind exploatarea acestor resurse, iar implementarea ar putea fi accelerată prin cooperarea Rusiei. Politica „America First” a lui Trump a inclus deja mai multe acorduri similare, în special cu Ucraina și Kazahstan.

Alte stimulente propuse pentru Putin includ ridicarea interdicțiilor de export asupra pieselor și echipamentelor necesare întreținerii avioanelor rusești, multe aflate în stare precară, din cauza sancțiunilor impuse după invazia din 2022.

Lipsa accesului la componente esențiale a forțat companiile aeriene și armata să folosească piese de la aeronave scoase din uz, iar aproape 30% din avioanele occidentale din flota Rusiei ar putea fi consemnate la sol în următorii cinci ani, potrivit lui Serghei Cemezov, șeful Rostec.

Ridicarea restricțiilor ar putea aduce profituri semnificative pentru Boeing, deoarece Rusia, cu o flotă de peste 700 de avioane Airbus și Boeing, ar putea relua achizițiile și întreținerea prin furnizorii americani. Problemele recente, precum prăbușirea unui Antonov An-24 din 1976 în iulie și zborurile anulate de Aeroflot după un atac cibernetic, subliniază urgența modernizării flotei.

Donald Trump ia în considerare să îi ofere lui Putin accesul la resursele naturale valoroase din strâmtoarea Bering, între Rusia și Alaska, care ar putea deține 13% din rezervele mondiale de petrol și gaze. Dezvoltarea prezenței rusești în zonă ar întări interesele strategice ale lui Putin în Arctica, responsabilă pentru 80% din producția de gaze a Rusiei în 2022.

Surse guvernamentale britanice spun că astfel de stimulente ar fi acceptabile pentru Europa dacă nu sunt percepute ca o recompensă pentru Rusia. În plus, modelul ocupării de către Israel a Cisiordaniei a fost discutat ca posibil exemplu pentru o soluție de control militar și economic al Ucrainei ocupate, conform discuțiilor între trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și oficiali ruși.

Casa Albă temperează așteptările înaintea summitului de vineri, prezentând întâlnirea ca un „exercițiu de ascultare” pentru Trump. Președintele a declarat că va ști „probabil în primele două minute” dacă Putin este serios în privința păcii. Diplomați europeni afirmă că obiectivul de război al lui Putin rămâne același: înlăturarea lui Zelenski și instalarea unui guvern proxy favorabil Moscovei.

Apropiații liderului rus descriu discuția ca fiind axată pe „relațiile ruso-americane” și posibila cooperare comercială. Oficialii de la Casa Albă subliniază angajamentul președintelui de a încheia vărsarea de sânge și de a obține un armistițiu complet și cuprinzător.

