Câți bani au românii în conturi. Depozitele în lei și valută cresc de la lună la lună
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în octombrie 2026 cu 1,6% faţă de luna anterioară, până la 702,068 miliarde lei, iar raportat la aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 9,8% (2,6% în termeni reali), arată BNR.
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De asemenea, depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 66,3% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,5% raportat la septembrie 2026, până la 465,622 miliarde lei, informează Banca Naţională a României, potrivit Agerpres. Comparativ cu luna octombrie 2025, acestea au urcat cu 7,1% (0,2% în termeni reali).
Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,4% faţă de luna anterioară, până la 270,366 miliarde lei, şi cu 6,3% (-0,6% în termeni reali) comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.
Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au înregistrat o creştere de 0,5% (până la aproape 195,256 miliarde lei) faţă de luna precedentă, iar comparativ cu octombrie 2025 s-au majorat cu 8,3% (1,3% în termeni reali).
Depozitele în valută ale gospodăriilor, cu 13,1% mai mari ca acum un an
Pe de altă parte, depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 33,7% în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 4% faţă de septembrie 2026, ajungând până la nivelul de 236,445 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 2,7%, până la 44,256 miliarde euro). Comparativ cu luna octombrie 2025, indicatorul exprimat în lei a înregistrat o creştere de 15,3% (9,8%, în cazul exprimării indicatorului în euro).
Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, s-au majorat cu 2% faţă de luna septembrie 2026, până la 159,016 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,8%, până la 29,764 miliarde euro). Raportat la aceeaşi perioadă a anului 2025, creşterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 13,1% (7,6%, în cazul exprimării indicatorului în euro).
Şi depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, s-au majorat cu 8,2% faţă de septembrie 2026, până la 77,429 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 6,9%, până la 14,493 miliarde euro). Faţă de octombrie 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 20,3% (14,5%, în cazul exprimării indicatorului în euro).
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