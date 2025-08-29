Atacatorul din Minneapolis care a ucis doi copii si a rănit alți 18 era „obsedat de ideea de a ucide”. Care a fost scopul său

Anchetatorii spun că atacatorul care a deschis focul asupra elevilor în timp ce aceştia se rugau într-o biserică din Minneapolis, rănind 18 şi ucigând doi copii, era „obsedat de ideea de a ucide copii”.

Robin Westman, care a ucis doi copii şi a rănit alţi 18, nu părea să aibă un motiv specific, potrivit şefului Poliţiei din Minneapolis, Brian O’Hara.

Atacatorul „părea că ne urăşte pe toţi”, a declarat şeful poliţiei joi, adăugând: „Mai presus de orice, atacatorul voia să ucidă copii”.

Durerea familiilor victimelor

Copiii ucişi au fost identificaţi de familie drept Fletcher Merkel, de opt ani, şi Harper Moyski, de 10 ani.

„Ieri, un laş a decis să ni-l ia pe fiul nostru de opt ani, Fletcher”, a declarat tatăl acestuia, Jesse Merkel, jurnaliştilor.

„Fletcher îşi iubea familia, prietenii, pescuitul, gătitul şi orice sport pe care avea voie să-l practice”, a spus el.

„Daţi-le copiilor voştri o îmbrăţişare şi un sărut în plus astăzi. Te iubim, Fletcher. Vei fi mereu cu noi”, a continuat el, cu lacrimi în ochi.

Părinţii lui Harper Moyski, Michael Moyski şi Jackie Flavin, au spus într-o declaraţie că fiica lor „era o fetiţă de 10 ani luminoasă, plină de bucurie şi iubită, al cărei râs, bunătate şi spirit au atins pe oricine a cunoscut-o”.

„Ca familie, suntem sfâşiaţi, iar cuvintele nu pot exprima profunzimea durerii noastre”, au adăugat aceştia, menţionând că speră ca „amintirea ei să fie un impuls pentru acţiunea” împotriva violenţei armate.

„Nicio familie nu ar trebui să fie nevoită să îndure un asemenea chin... Schimbarea este posibilă şi este necesară – pentru ca povestea lui Harper să nu devină doar încă una într-un şir lung de tragedii”, au adăugat ei.

Ancheta şi detaliile descoperite

Autorităţile au oferit până acum puţine detalii despre trecutul suspectului, dar au precizat că Westman a frecventat în trecut şcoala bisericii şi mamă sa lucrase acolo.

Suspectul de 23 de ani ar fi venit din lateralul Bisericii „Annunciation”, care găzduieşte şi o şcoală, şi a tras zeci de focuri prin ferestre, cu trei arme de foc. Poliţia a găsit la faţa locului şi o bombă fumigenă.

Martorii au povestit că au văzut copii plini de sânge fugind din biserică şi cerând ajutor de la trecători.

Într-o conferinţă de presă, joi, procurorul general interimar al SUA pentru Minnesota, Joseph Thompson, a declarat că „atacatorul şi-a exprimat ura faţă de multe grupuri, inclusiv comunitatea evreiască şi faţă de preşedintele Trump”.

Agresorul, care a murit la faţa locului în urma unei răni prin împuşcare autoindusă, a lăsat un bilet, au spus oficialii, dar au adăugat că un motiv clar ar putea să nu fie niciodată cunoscut.

Numele lui Westman a fost schimbat legal din Robert în Robin în 2020, judecătorul notând: „Minorul se identifică drept femeie”. Cu toate acestea, unii oficiali federali şi poliţişti s-au referit la Westman ca la un bărbat atunci când au discutat despre atac.

Şeful poliţiei O’Hara le-a spus reporterilor că presa ar trebui să înceteze să folosească numele ucigaşului, pentru că „scopul acţiunilor a fost să obţină notorietate”.

El a adăugat că acesta, „la fel ca mulţi alţi autori ai atacurilor armate în masă pe care i-am văzut prea des în această ţară şi în lume, avea o fascinaţie bolnavă pentru atacurile în masă precedente”.

De ani de zile, oficialii americani au avertizat că atacurile armate în masă pot genera crime de imitaţie, pe măsură ce ucigaşii caută faimă prin faptele lor odioase. Mai multe organizaţii media importante au o politică de a nu identifica în mod public autorii atacurilor în masă.

„Act de terorism motivat de ură”

Directorul FBI, Kash Patel, a descris atacul ca pe „un act de terorism intern motivat de o ideologie plină de ură”.

Într-o postare pe X, Patel a spus că atacatorul „a lăsat multiple referinţe anti-catolice şi anti-religioase” scrise pe arme şi în notiţele găsite de anchetatori.

„Individul şi-a exprimat ura şi violenţa faţă de poporul evreu, scriind ‘Israel trebuie să cadă’, ‘Eliberaţi Palestina’ şi folosind un limbaj explicit legat de Holocaust”, a scris el.

Ucigaşul a „scris de asemenea un apel explicit la violenţă împotriva preşedintelui Trump pe un încărcător de armă”.

În conferinţa de presă, oficialii au confirmat că atacatorul a frecventat în trecut şcoala. Mama sa, Mary Grace Westman, lucrase şi ea acolo şi până acum nu a răspuns încercărilor poliţiei de a o contacta.

De asemenea, au confirmat că trei locuinţe asociate cu atacatorul, originară din suburbia Minneapolisului, au fost percheziţionate de poliţie.

Ei au spus că biserica şi-a încuiat uşile înainte de a începe slujba, lucru care probabil a salvat multe vieţi.

Oficialii au adăugat că armele folosite în atac au fost cumpărate legal, că ucigaşul nu figura pe nicio listă de supraveghere guvernamentală şi că poliţia nu are cunoştinţă ca acesta să fi avut vreo diagnosticare sau tratament pentru probleme de sănătate mintală.

Legislatorii cer statului interdicția asupra armelor de asalt

Martori şi rude ale victimelor, care au vorbit cu BBC, au descris scene cutremurătoare de violenţă.

Patrick Scallen, care locuieşte în apropierea bisericii, a spus că a văzut trei copii fugind din clădire – unul dintre ei, o fată, avea o rană la cap: „Ea tot spunea: «te rog, ţine-mă de mână, nu mă lăsa», iar eu i-am spus că nu plec nicăieri.”

În urma atacului, mai mulţi legislatori, inclusiv primarul din Minneapolis, au cerut statului să adopte o interdicţie asupra armelor de asalt.

„Nu există niciun motiv pentru care cineva ar trebui să poată descărca 30 de focuri înainte să fie nevoit să reîncarce”, a spus primarul Jacob Frey, solicitând totodată şi interzicerea încărcătoarelor de mare capacitate.

„Nu vorbim aici despre puşca de vânătoare a tatălui tău. Vorbim despre arme construite pentru a străpunge armura şi a ucide oameni”, a explicat el.

