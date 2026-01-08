Revoltă în SUA după ce agenții pentru Imigrație au împușcat-o pe șoferița de 37 de ani. Edilul din Minneapolis, reacție dură

Stiri externe
08-01-2026 | 14:27
Revoltă în Statele Unite, după ce o femeie de 37 de ani a fost împușcată mortal de un polițist al Autorității Federale pentru Imigrație, în orașul Minneapolis.

A fost legitimă apărare, susțin oficiații administrației Trump, dar ipoteza este respinsă ferm de autoritățile locale, care au demarat propria anchetă, în paralel cu FBI. Primarul din Minneapolis le-a cerut agenților federali să părăsească imediat orașul.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Renee Nicole Good - minneapolis, ice, impuscata Renee Nicole Good - minneapolis, ice, impuscata

Confruntarea fatală, surprinsă de martori, a început după ce un SUV de culoare închisă a blocat o stradă din Minneapolis. Un grup de persoane, care par să protesteze, stau aliniate pe trotuar.

Agenții pentru Imigrație s-au apropiat de mașină și i-au cerut femeii aflate la volan să iasă.

Unul dintre ei trage de mânerul portierei, în timp ce un altul se poziționează în fața vehiculului. Femeia încearcă să plece, dar unul dintre agenți deschide focul. Se aud trei focuri de armă și vehiculul se izbește de un stâlp.

Imediat după incident, agenții federali au împrejmuit locul.

Șoferița ucisă a fost identificată ca fiind Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani.

Era o „protestatară violentă" care a încercat să-i calce cu mașina pe agenți, susțin oficialii Casei Albe.

Kristi Noem, secretarul Departamentului pentru Securitate Internă al SUA: „Ofițerul a urmat protocolul, a făcut exact ceea ce a fost instruit să facă într-o astfel de situație și a luat măsuri pentru a se apăra pe sine și pentru a-și proteja colegii din forțele de ordine.”

Jacob Frey, primarul din Minneapolis: „Deja încearcă să prezinte acest incident ca pe un act de legitimă apărare. După ce am văzut personal înregistrarea video, vreau să le spun tuturor în mod direct că este o minciună!”

Vizibil supărat, primarul orașului Minneapolis a criticat dur Departamentul pentru Securitate Internă și a avut un mesaj dur pentru agenții de imigrare.

Jacob Frey, primarul din Minneapolis: „Plecați dracului din Minneapolis! Motivul declarat pentru care vă aflați în acest oraș este să asigurați siguranța, dar ceea ce faceți este exact opusul.”

Administrația Trump a trimis peste 2.000 de agenți federali în zona Minneapolis, ca răspuns la acuzații de fraudă privind ajutoarele sociale de stat.

Dar guvernatorul statului spune că a avertizat de săptămâni bune că operațiunile ICE sunt o amenințare la siguranța publică.

Tim Walz, Guvernator (Democrat) Minnesota: „Lui Donald Trump și lui Kristi Noem le transmit următoarele: ați făcut destul! Vor un spectacol! Nu le putem oferi! Nu există nimic mai important decât siguranța locuitorilor din Minnesota. Am emis un ordin de avertizare pentru a pregăti Garda Națională a statului Minnesota. Avem soldați aflați în instrucție și pregătiți să fie desfășurați, dacă va fi necesar.”

Incidentul a provocat furie în rândul americanilor. În New Orleans, Miami, Seattle și New York, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a condamna intervenția forțelor federale.

Din motive de siguranță, școlile din Minneapolis au anunțat că orele vor fi suspendate până la sfârșitul săptămânii.

