JD Vance, despre cazul femeii ucise de un agent federal în Minneapolis: „Este o tragedie provocată de ea însăşi”. FOTO

Moartea lui Renee Nicole Good, care a fost împuşcată mortal de un agent de imigrări la Minneapolis, a fost ”o tragedie provocată de ea însăşi”, a scris vicepreşedintele SUA, JD Vance, pe platforma X.

Şcolile publice din Minneapolis vor fi închise pentru restul săptămânii ”din motive de siguranţă”, relatează CNN.

”Puteţi accepta că moartea acestei femei este o tragedie, recunoscând în acelaşi timp că este o tragedie provocată de ea însăşi”, a postat JD Vance pe X, miercuri seara.

Vance şi-a exprimat, de asemenea, sprijinul faţă de agenţii de imigrări: ”Vreau ca fiecare ofiţer ICE să ştie că preşedintele, vicepreşedintele şi întreaga administraţie îi susţin”.

Fostul vicepreşedinte Mike Pence a declarat pentru CNN că doreşte să vadă ”mai mult sprijin din partea oficialilor locali şi statali pentru agenţii de imigrări care fac o muncă foarte grea”.

”De asemenea, cred că ziua de astăzi ar trebui să fie o poveste despre prevenţie, care să arate că oamenii nu ar trebui, aşa cum sugerează rapoartele în acest caz, să hărţuiască ofiţerii ICE”, a spus el.

Şcolile publice din Minneapolis, închise joi şi vineri

”Din motive de precauţie, joi, 8 ianuarie, şi vineri, 9 ianuarie, nu se vor ţine cursuri din cauza problemelor de siguranţă legate de incidentele de astăzi din oraş”, se arată într-un anunţ postat pe site-ul administraţiei şcolilor publice.

Alte programe, activităţi, competiţii sportive şi cursuri educaţionale comunitare sponsorizate de şcoli vor fi, de asemenea, anulate, se adaugă în anunţ.

”Şcoala se va relua luni, 12 ianuarie”, se precizează în acelaşi anunţ.

Un poliţist al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) a împuşcat o femeie în timpul unei operaţiuni, miercuri, la Minneapolis, într-un act de „legitimă apărare”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, o explicaţie contrazisă însă de primarul democrat al oraşului, relatează AFP şi Reuters.

