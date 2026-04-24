Cel puțin 10 cercetători implicați în proiecte guvernamentale din SUA au murit sau au dispărut în ultimul timp, alimentând o serie de ”teorii nebunești” ale conspiraționiștilor, scrie BBC.

Uciderea lui Carl Grillmair, un renumit astronom american, este una din întâmplările recente care au dus la răspândirea unor teorii ale conspirații.

Însă Carl Grillmair „ar râde” de toate aceste teorii despre uciderea sa, spune acum văduva lui. „Cred că este o absurditate absolută”, spune Louise Grillmair. „Adică, există faptele și sunt acolo”.

Soțul ei, în vârstă de 67 de ani, a fost împușcat mortal la domiciliul lor din Llano, California, în februarie.

Presupusul ucigaș al lui Grillmair, un localnic în vârstă de 29 de ani, Freddy Snyder, a fost acuzat de crimă și jaf și urmează să se prezinte în instanță săptămâna viitoare pentru punerea sub acuzare.

În ciuda arestării, Grillmair este unul dintre cazurile proeminente în teoriile conspirației despre decesele și disparițiile a aproximativ 10 persoane care aveau legături cu laboratoare secrete sau activități științifice.

Aceștia sunt adesea considerați „oameni de știință dispăruți”, dar lista include un asistent administrativ, un general al Forțelor Aeriene, un inginer și un custode și acoperă mai multe domenii, de la cercetarea exoplanetelor la industria farmaceutică.

Detectivii online au sugerat că toate aceste cazuri ar putea fi conectate, determinând chiar Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților din SUA și FBI-ul să anunțe investigații - în ciuda altor explicații stabilite și a încercărilor membrilor familiei de a potoli isteria.

Văduva lui Grillmair crede că soțul ei a fost vizat într-un complot de răzbunare greșit. Cu luni înainte de crimă, un bărbat „rătăcea pe proprietatea noastră cu o pușcă”, susținând că vânează coioți. Femeia spune că soțul ei l-a îndrumat pe suspect către o creastă din apropiere.

Bărbatul făcuse ravagii și în alte gospodării din apropiere, spune ea, iar un rezident a sunat la 911. Grillmair nu sunase la polișue, dar soția sa crede că bărbatul l-a învinovățit pe soțul ei pentru asta, deoarece comportamentul său „escalada”.

Demontarea matematică a conspirațiilor. Câte persoane lucrează în proiecte secrete în SUA

Bărbatul s-a întors cu o bâtă de baseball cu două săptămâni înainte ca Grillmair să fie ucis, dar a plecat fără a mai cauza probleme în ziua respectivă, a spus ea.

Apoi s-a întors pe 16 februarie și se presupune că l-a împușcat mortal pe Grillmair, un astronom renumit de la centrul de știință și date IPAC pentru astronomie și științe planetare al Institutului de Tehnologie din California.

„Credem că a venit pentru răzbunare, crezând că Carl a fost cel care a sunat la 911”, spune Louise. Femeia povestește că regretatul ei soț a fost „probabil cel mai drăguț tip care a umblat pe fața Pământului”.

Scepticii au aruncat cu apă rece peste teoriilor nebunești din jurul deceselor. „Forța de muncă din industria aerospațială și nucleară, autorizată Top Secret în SUA, este de aproximativ 700.000 de persoane”, a scris Mick West, scriitor științific, investigator și demontator de pseudoștiințe, pe 16 aprilie.

„Mortalitatea obișnuită pe parcursul a 22 de luni prezice aproximativ 4.000 de decese, aproximativ 70 de omucideri și aproximativ 180 de sinucideri. Lista are 10... Decesele sunt reale. Durerea familiilor este reală. Tiparul nu este”.

Louise Grillmair, în mod similar, spune că - în timp ce soțul ei „ar râde” de speculațiile conform cărora decesele ar putea fi legate - el „probabil ar vorbi și statistic” pentru a înăbuși conspirațiile.

Soția generalului în retragere al Forțelor Aeriene, William Neil McCasland - cel mai înalt rang și cel mai cunoscut dintre cei dispăruți - a postat pe Facebook în săptămâna de după dispariția sa din 27 februarie din casa lor din New Mexico pentru a „risipi o parte din dezinformarea care circulă”.

Chiar și în apelul ei la 911, la trei ore după ce s-a întors acasă de la o consultație la medic și și-a găsit soțul plecat, Susan McCasland Wilkerson a spus că ea „cred că acesta trebuie să fi plănuit să nu fie găsit”.

Ea i-a spus dispecerului că bărbatul și-a închis telefonul, dar și-a luat arma la el, deși „în general” nu poartă o armă.

De asemenea, a menționat că soțul ei suferea recent de anxietate, pierderi de memorie pe termen scurt și lipsă de somn - și că spunea că ”dacă creierul și corpul său continuă să se deterioreze, nu vrea să trăiască așa”.

Pe Facebook, o săptămână mai târziu, ea a scris că, deși McCasland a avut acces în timpul carierei sale în Forțele Aeriene la „câteva programe și informații extrem de clasificate”, acesta se pensionase „acum aproape 13 ani și de atunci a avut doar autorizații de acces foarte uzuale. Pare destul de puțin probabil să fi fost luat pentru a-i extrage secrete foarte vechi”.

Angajat de organizația solistului trupei Blink 182 pentru a studia OZN-urile

De asemenea, ea a recunoscut că McCasland a acționat ca și consultant neplătit pentru organizația To The Stars a solistului trupei Blink-182, Tom DeLonge, în încercarea de a investiga OZN-urile și alte probleme.

Dar soțul ei „nu are cunoștințe speciale despre corpurile extratereștri și resturile accidentului de la Roswell depozitate la Wright-Patt”, a scris Susan.

Ea se referea la Baza Forțelor Aeriene Wright-Patterson din Ohio, despre care, conform speculațiilor despre OZN-uri, ar putea fi locul de veci al unor rămășițe extraterestre provenite din resturi neobișnuite găsite de un fermier în Roswell, New Mexico, în 1947.

Respingând sec teoriile conspirației, Susan a scris: „În acest moment, nefiind absolut niciun semn al lui, poate cea mai bună ipoteză este că extratereștrii l-au teleportat pe nava-mamă. Cu toate acestea, nu au fost raportate observări ale unei nave-mamă plutind deasupra Munților Sandia”.

Cu opt luni înainte de dispariția lui McCasland, tot în New Mexico, dar la 220 km distanță, în Taos, o asistentă administrativă de la Laboratorul Național Los Alamos a dispărut.

Familia Melissei Casias a abordat și ea cazul pe Facebook - indicând din nou că persoana iubită a plecat intenționat. Comentariile lor nu au contribuit prea mult la atenuarea obsesiei conspiraționiștilor.

„Au fost cele mai grele șase săptămâni din viața noastră fără tine”, a scris soțul ei, Mark Casias, pe Facebook în august 2025. „Sierra și cu mine începem să ne facem griji tot mai mult în fiecare zi pentru tine, credem că ești bine, dar nu înțelegem de ce nu ne-ai contactat”.

Alte cazuri, precum cel al lui Grillmair, au avut explicații simple și concise.

Fizicianul de la MIT, Nuno Loureiro, a fost ucis de un fost coleg de clasă, care a fost, de asemenea, arestat pentru alte crime la Universitatea Brown - iar suspectul a mărturisit pe înregistrări video descoperite ulterior de autorități.

Un alt cercetător a dispărut de acasă la o lună după ce și-a pierdut ambii părinți la câteva ore distanță, tatăl său suferind o un infarct imediat după moartea mamei sale.

Trupul său a fost găsit ulterior într-un lac, iar soția sa a declarat presei americane cât de puternic afectat a fost soțul ei - copil unic - în urma morții părinților săi.

Un alt om de știință a murit de „boală cardiovasculară arteriosclerotică” la vârsta de 59 de ani, conform unui raport al medicului legist din 2023.

Louise Grillmair spune că explicațiile nu par să fie un factor de descurajare pentru teoreticienii conspirației - chiar „a fost contactată de mulți dintre ei” cerându-i părerea. „Am spus: «Ei bine, pot face mai mult decât o opinie»”, spune ea. „Am faptele”. Speculațiile, spune ea, sunt „denigratoare pentru memoria lor”.

Alte persoane dragi contactate de BBC au numit speculațiile „teribile” și „dezgustătoare”, agravând durerea familiilor - dar au ales să nu vorbească public pentru că nu au vrut să răspândească și mai mult conspirațiile.

Louise Grillmair, care și-a întâlnit soțul la un curs de astrofizică, ar prefera ca lumea să știe nu doar despre munca sa științifică inovatoare, ci și despre caracterul său bun și generos.

„A ajutat pe toți cei care aveau nevoie de ajutor”, spune ea. „De exemplu, a avut două accidente de mașină destul de grave... și nu a crezut că trebuie să-i dea în judecată pe cei vinovați. Adică, a fost vina celorlalți și pur și simplu nu a vrut să dea în judecată”.

Necrologul său îl amintea pe Grillmair ca fiind „un pilot pasionat, care pilota avioane mici și planoare pe care le deținea și le întreținea acasă; accepta cu bucurie cererile de a zbura cu el”.

„Prietenii și asociații își amintesc că iubea să petreacă timp în aer liber, să conducă tractoare și să facă reparații și alte lucrări de construcție la casa sa, unde avea și un mic observator cu mai multe telescoape”.

Soția sa adaugă că „avea un standard moral foarte înalt... a pus în practică ceea ce spunea”.