Mesajul CNSAS la 36 de ani de la Revoluție: Conspirațiile și mistificările încearcă să ascundă crimele regimului comunist

Consiliul Naționaal pentru Studierea Arhivelor Securității atrage atenția că la 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, memoria publică a Revoluției este supusă constant unor tentative de rescriere și reinterpretare.

„Aflată constant sub asediul celor care, dintr-un motiv sau altul, încearcă rescrierea istoriei, memoria publică a Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 se estompează cu fiecare an ce trece. Peste evenimentele petrecute acum 36 de ani s-au așezat straturi după straturi de minciună, dezinformare și fake-news istoric sau jurnalistic. Nu numai cei care nu au trăit evenimentele sunt dezorintanți de abundența de teorii, conspirații și mistificare, ci chiar unii dintre cei care le-au trăit”, transmite Consiliul Naționaal pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

Această confuzie afectează nu doar generațiile care nu au trăit Revoluția, ci și o parte dintre cei care au fost martori direcți, subliniază reprezentanții instituției. Abundența teoriilor conspiraționiste și a mistificărilor creează un climat de dezorientare generală, cu efecte asupra întregii societăți.

În acest context, mistificarea memoriei colective favorizează apariția unor narațiuni false prezentate drept adevăr istoric. Vinovățiile sunt estompate sau ascunse, responsabilitățile sunt transferate convenabil de la un actor la altul, iar evenimentele sunt reinterpretate în funcție de tendințe sau interese de moment.

Se încearcă rescrierea istoriei evenimentelor din decembrie 1989

În acest proces se încearcă impunerea unei minciuni colective, potrivit căreia toți ar fi fost implicați, dar nimeni nu ar fi cu adevărat vinovat. Această perspectivă relativizează crimele și diluează responsabilitatea individuală și instituțională.

CNSAS respinge ferm această abordare și afirmă explicit responsabilitatea lui Nicolae Ceaușescu, care a ordonat represiunea sângeroasă din decembrie 1989, precum și a conducerii Partidului Comunist și a întregului aparat represiv – Armata, Ministerul de Interne și Securitatea.

„Peste toate se încearcă așezarea unei miciuni colective, care până la urmă acomodează pe toată lumea. Deși toți au participat, nimeni nu este vinovat. Nici Nicolae Ceaușescu, cel care a ordonat în decembrie 1989 masacrarea propriului popor, considerat astăzi de unii „cel mai bun conducător al României”, nici cei din conducerea Partidului Comunist, partid la care unii se gândesc cu nostalgie, nici aparatul represiv format din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Departamentul Securității Statului”, mai arată CNSAS.

Ca probă, sunt invocate documente din arhiva Securității, în special agenda de lucru a generalului-maior Ștefan Alexie. În aceasta este consemnat ordinul transmis în 17 decembrie 1989 de la vârful puterii, în cadrul CPEx, către toate structurile represive: „Se lichidează radical!”.

Mesajul CNSAS este clar, lipsită de echivoc și vorbește despre crimele regimului comunist din zilele Revoluției: „ Pe 17 decembrie 1989 la Timișoara a început măcelul. Și ca să fie clar. Au participat toți, nu doar „unii” da și „alții” nu”.

