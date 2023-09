VIDEO nemaivăzut cu atentatele de la 11 septembrie 2001. De ce a fost ținut secret până acum | GALERIE FOTO

În acea zi îngrozitoare din istorie, care a devenit cunoscută pur și simplu sub numele de 11 septembrie 2001, au avut loc patru atacuri teroriste coordonate împotriva SUA de către Al-Qaeda în 2001, scrie Daily Star.

Aceste atacuri au implicat deturnarea și prăbușirea unor avioane de pasageri atât în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, cât și în Pentagon.

Cea de-a patra țintă, în Washington DC, nu a fost atinsă din cauza unei revolte a pasagerilor, deși toți cei aflați la bord au murit.

În total, 2.996 de persoane au fost ucise și alte peste 6.000 au fost rănite în urma atacurilor din acea dimineață, iar imaginile cu atacurile au fost vizionate în întreaga lume.

Cu toate acestea, unul dintre clipuri a fost văzut abia ani mai târziu, după ce utilizatorul YouTube Kevin Westley l-a făcut public, în cele din urmă, în februarie 2022. El pusese din greșeală videoclipul pe privat la începutul anilor 2000.

Never forget 9 11

Rare footage of a plane hitting the World Trade Center in New York 2001. pic.twitter.com/cneengvx8Y