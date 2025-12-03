„Din acel moment am văzut la lucru propaganda, cu adevărat”. Lucian Mîndruță, despre ziua când a început „era conspirațiilor”

Protv 30 de ani
03-12-2025 | 09:54
×
Codul embed a fost copiat

Lucian Mîndruță, una dintre figurile emblematice care au contribuit la forța Știrilor PRO TV, rememorează, într-un interviu, experiența unică de a intra în "breaking news" în 11 septembrie 2001, o zi care a schimbat lumea.

autor
Stirileprotv

În după-amiaza în care turnurile gemene din New York au fost lovite de teroriști, Lucian Mîndruță se afla întâmplător în redacția Știrilor PRO TV. 

Fără nicio planificare prelabilă și cu o viteză uluitoare, la PRO TV a început atunci una dintre cele mai lungi și mai dramatice emisiuni de știri în regim de breaking news din istoria postului.

La un moment dat, cineva mi-a zis “ia uite mă, fii atent pe monitorul ăsta, că a intrat un avion într-un bloc în America”

Lucian Mîndruță își amintește cum a ajuns atunci în direct și a înțeles imediat că asistă la o moment istoric.

“Eram în redacție, machiat, aranjat, îmbrăcat, pregătit să fac un promo pentru emisiunea cu (Silviu) Brucan. Și la un moment dat, cineva mi-a zis “ia uite mă, fii atent aici, pe monitorul ăsta, că a intrat un avion într-un bloc în America.” Și am rămas așa, un pic șocat.

Citește și
Cătălin R. Tanase despre scenele suprarealiste văzute în războiul din Iugoslavia. Decizia care ne-a adus aderarea la NATO
Cătălin R. Tanase despre scenele suprarealiste văzute în războiul din Iugoslavia. Decizia care ne-a adus aderarea la NATO

Colegii au început să se uite la televizor. Eu am zis hai să intrăm în emisie, că e clar - nu se întâmplă să intre un avion așa, pur și simplu... Ei au ezitat un pic, și exact când aveam dezbaterea asta am văzut în direct, pe monitor, cum intră al doilea (avion).

Și în momentul ăla, n-a mai stat nimeni să se mai gândească. Eu m-am dus direct în scaun, oamenii au intrat, au pus generic imediat și am intrat în emisie cam la vreo 10-20 de secunde după al doilea avion.

Așa a fost povestea noastră, dar s-a întâmplat să fac eu emisiunea asta. Nu am fost chemat de undeva. S-a întâmplat că pur și simplu eram singurul îmbrăcat în costum la momentul acela, machiat și pregătit să intre. Și mai știam și engleză și puteam să traduc în direct”, spune el.

Evenimentul a marcat o cotitură istorică pe care a simțit-o din plin.

"Din când în când, poate odată 5 minute, la două-trei ore mă gândeam: asta chiar se întâmplă? E chiar adevărat? Și cum am ajuns eu să trăiesc bucata asta de istorie aici și s-o povestesc către două milioane, trei milioane? Până la urmă am aflat că erau vreo 10 milioane de oameni care se uitau atunci.”

“Acela a fost începutul erei conspirațiilor, momentul în care mulți oameni au început să trăiască într-o realitate paralelă”

Pe de altă parte, momentul 9/11 a marcat însă și începutul erei conspirațiilor în întreaga lume, inclusiv în România, remarcă Mîndruță:

“Pentru români, (11 septembrie) a fost un film de acțiune. Și dacă îți aduci aminte, imediat după aceea, au început tot felul de conspirații - și în America, și la noi.

A fost de fapt începutul erei conspirațiilor, pentru că încă nu exista social media, dar existau tot felul de forumuri de discuții în online. (…)

A fost un moment în care foarte mulți oameni, la fel ca și mine, n-au putut să creadă că se întâmplă cu adevărat. Iar această neputință de a crede s-a transformat după aceea în conspirații.

A fost momentul în care mulți oameni au început să trăiască într-o realitate paralelă. Aia în care 'CIA a dărâmat turnurile', în care nu mai știu ce extratereștri.. și alte viziuni pe care l-au avut oameni în cap. Au început să dea vina pe americani, unii dintre ei, pentru că 'ei și-au aranjat toată treaba asta ca să invadeze Afganistanul'.

A fost un moment nu doar de cotitură în istoria Americii, dar și în istoria lumii. Din acel moment am văzut la lucru propaganda cu adevărat”, spune Lucian Mîndruță.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: protv, stirile protv, atacuri 11 septembrie,

Dată publicare: 03-12-2025 09:54

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
Cătălin R. Tanase despre scenele suprarealiste văzute în războiul din Iugoslavia. Decizia care ne-a adus aderarea la NATO
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tanase despre scenele suprarealiste văzute în războiul din Iugoslavia. Decizia care ne-a adus aderarea la NATO

În anul 1999, românii traumatizați de mineriade au descoperit brusc că politica externă nu e ceva ce se întâmplă neapărat la distanță, ci poate fi foarte aproape de granița noastră. Izbucnise războiul din Iugoslavia.

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”
Protv 30 de ani
Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”

La 30 de ani de la prima emisie PRO TV, Andreea Esca își amintește emoția de la pupitrul știrilor, golul din stomac și sentimentul că făcea parte dintr-un moment care va rămâne în istorie - jurnalul din seara de 1 decembrie 1995.

Recomandări
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță
Alegeri locale 2025
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță

Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Daniel Băluță. Anunțul lui vine după ce marți s-a retras și Vlad Gheorghe.

Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul
Stiri externe
Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul

Legislatorii UE au ajuns la un acord privind prima lege la nivelul blocului comunitar pentru combaterea corupției. Infracțiunile, termenele de prescripție și limitele pedepselor vor fi similare, pentru combaterea consecventă în țările europene.

Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții
Stiri externe
Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții

Reuniunea dintre emisarul american Steve Witkoff şi preşedinele rus Vladimir Putin, care a durat cinci ore, marţi, la Kremlin, a fost catalogată drept ”productivă” de către emisarul rus în probleme economice internaţionale Kirill Dmitriev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Decembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28