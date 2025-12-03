„Din acel moment am văzut la lucru propaganda, cu adevărat”. Lucian Mîndruță, despre ziua când a început „era conspirațiilor”

Lucian Mîndruță, una dintre figurile emblematice care au contribuit la forța Știrilor PRO TV, rememorează, într-un interviu, experiența unică de a intra în "breaking news" în 11 septembrie 2001 , o zi care a schimbat lumea.

În după-amiaza în care turnurile gemene din New York au fost lovite de teroriști, Lucian Mîndruță se afla întâmplător în redacția Știrilor PRO TV.

Fără nicio planificare prelabilă și cu o viteză uluitoare, la PRO TV a început atunci una dintre cele mai lungi și mai dramatice emisiuni de știri în regim de breaking news din istoria postului.

La un moment dat, cineva mi-a zis “ia uite mă, fii atent pe monitorul ăsta, că a intrat un avion într-un bloc în America”

Lucian Mîndruță își amintește cum a ajuns atunci în direct și a înțeles imediat că asistă la o moment istoric.

“Eram în redacție, machiat, aranjat, îmbrăcat, pregătit să fac un promo pentru emisiunea cu (Silviu) Brucan. Și la un moment dat, cineva mi-a zis “ia uite mă, fii atent aici, pe monitorul ăsta, că a intrat un avion într-un bloc în America.” Și am rămas așa, un pic șocat.

Colegii au început să se uite la televizor. Eu am zis hai să intrăm în emisie, că e clar - nu se întâmplă să intre un avion așa, pur și simplu... Ei au ezitat un pic, și exact când aveam dezbaterea asta am văzut în direct, pe monitor, cum intră al doilea (avion).

Și în momentul ăla, n-a mai stat nimeni să se mai gândească. Eu m-am dus direct în scaun, oamenii au intrat, au pus generic imediat și am intrat în emisie cam la vreo 10-20 de secunde după al doilea avion.

Așa a fost povestea noastră, dar s-a întâmplat să fac eu emisiunea asta. Nu am fost chemat de undeva. S-a întâmplat că pur și simplu eram singurul îmbrăcat în costum la momentul acela, machiat și pregătit să intre. Și mai știam și engleză și puteam să traduc în direct”, spune el.

Evenimentul a marcat o cotitură istorică pe care a simțit-o din plin.

"Din când în când, poate odată 5 minute, la două-trei ore mă gândeam: asta chiar se întâmplă? E chiar adevărat? Și cum am ajuns eu să trăiesc bucata asta de istorie aici și s-o povestesc către două milioane, trei milioane? Până la urmă am aflat că erau vreo 10 milioane de oameni care se uitau atunci.”

“Acela a fost începutul erei conspirațiilor, momentul în care mulți oameni au început să trăiască într-o realitate paralelă”

Pe de altă parte, momentul 9/11 a marcat însă și începutul erei conspirațiilor în întreaga lume, inclusiv în România, remarcă Mîndruță:

“Pentru români, (11 septembrie) a fost un film de acțiune. Și dacă îți aduci aminte, imediat după aceea, au început tot felul de conspirații - și în America, și la noi.

A fost de fapt începutul erei conspirațiilor, pentru că încă nu exista social media, dar existau tot felul de forumuri de discuții în online. (…)

A fost un moment în care foarte mulți oameni, la fel ca și mine, n-au putut să creadă că se întâmplă cu adevărat. Iar această neputință de a crede s-a transformat după aceea în conspirații.

A fost momentul în care mulți oameni au început să trăiască într-o realitate paralelă. Aia în care 'CIA a dărâmat turnurile', în care nu mai știu ce extratereștri.. și alte viziuni pe care l-au avut oameni în cap. Au început să dea vina pe americani, unii dintre ei, pentru că 'ei și-au aranjat toată treaba asta ca să invadeze Afganistanul'.

A fost un moment nu doar de cotitură în istoria Americii, dar și în istoria lumii. Din acel moment am văzut la lucru propaganda cu adevărat”, spune Lucian Mîndruță.

