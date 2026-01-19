De ce refuză tinerii români să muncească în timpul studiilor. Doar 2% lucrează, în timp ce media UE este de 25%

În vreme ce un sfert dintre tinerii europeni învață și lucrează în același timp, la noi, procentul este de 10 ori mai mic.

Potrivit Eurostat, doar doi tineri români din 100 vor să combine studiul cu munca. Specialiștii în resurse umane spun că ai noștri se desprind mai greu de casa părintească și de beneficiile oferite de părinți.

Andreea Pătrașc are 22 de ani și a început să muncească imediat după majorat. Acum este studentă, iar job-ul a devenit vital ca să se poată întreține. A avut noroc cu un angajator care acceptă să-i facă program de lucru flexibil.

Andreea Pătrașc: „Este destul de dificil și muncă, și facultate și nu putem să renunțăm la muncă, să mergem doar la facultate sau invers. Pentru că fiecare are un vis. Am nevoie de bani, vreau să fiu independentă”.

Potrivit datelor Eurostat, în 2024, puțini tineri de la noi cu vârste între 15 și 29 ani au fost angajați în timpul studiilor.

Corespondent PRO TV: „Dacă ne uităm la statistici ca la un podium, România a fost pe ultima treaptă. Doar 2 din 100 tineri au reușit să studieze și în același timp să muncească. Asta în vreme ce media din Uniunea Europeană este de 25%. În alte state europene, ca cele nordice, peste jumătate dintre tineri reușesc să fac asta. Este și cazul Danemarcei”.

Înaintea noastră s-au situat și croații ori grecii, cu circa 6% dintre tineri implicați simultan în studii și muncă. Dar diferența față de primii clasați este uriașă. În Țările de Jos, aproape trei sferturi dintre tineri care învățau aveau și loc de muncă.

Specialiștii în resurse umane spun că, în cazul României, există un decalaj de maturizare care se observă în comparație cu alți europeni, fie și numai din faptul că, de voie ori de nevoie, ai noștri tineri părăsesc târziu casa părintească.

Ana Călugăru, reprezentant platformă de recrutare: „Ei, neavând de experiență, aplică pentru poziții entry-level, poziții de bază, poziții care presupun sarcini repetitive și strict de execuție în primă fază și în multe domenii pentru aceste poziții s-a găsit soluția înlocuirii cu tool-uri de inteligență artificială, care să poată prelua aceste sarcini”.

Pe de altă parte, media europeană arată că 71,4% dintre tinerii Uniunii sunt în afara forței de muncă, adică nu pot lucra sau nu doresc, din diferite motive, iar restul de 3% sunt șomeri și își caută de lucru. La, noi, 97% sunt în afara forței de muncă și restul șomeri.

În plus, în România încă nu sunt suficient de dezvoltate colaborările între universități și companii pentru a le oferi celor fără experiență șansa de a lucra în paralel cu studiile, mai spun specialiștii.

