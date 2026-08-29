Acest incident are loc într-un moment în care enclava spaniolă din Africa de Nord se confruntă cu tensiuni: manifestații împotriva imigranților care degenerează în violențe și atacuri asupra forțelor de ordine spaniole din partea imigranților, relatează AFP, scrie News.ro.

Joi, un soldat a fost rănit când un vehicul militar a fost atacat cu pietre de aproximativ 70 de imigranți, dintre care 12 marocani care au fost arestați. Unsprezece dintre aceștia au fost expulzați în Maroc, potrivit presei locale.

În aceeași zi, au avut loc ciocniri pe o plajă unde își au tabăra imigranții, ale căror bunuri personale au fost incendiate.

Sâmbătă, în zori, un grup de soldați care patrulau pe faleza de la malul mării a fost atacat cu pietre. Militarii i-au urmărit pe agresori, iar unul dintre soldați s-a rănit în urma unei căzături.

Zeci de mii de imigranți au forțat accesul în Ceuta dinspre Maroc în zilele de 30 și 31 iulie și, deși majoritatea au plecat, o parte – 5.000, potrivit guvernului central de stânga, 10.000, potrivit autorităților din Ceuta – rămâne în enclava cu aproximativ 80.000 de locuitori, rătăcind pe străzi și dormind în tabere improvizate sau pe plaje.

Protestele locuitorilor din Ceuta, care cer plecarea acestora și denunță problemele de securitate, au luat amploare. Guvernul spaniol încearcă să accelereze repatrierea lor, dar trebuie mai întâi să îi identifice pe fiecare dintre ei pentru a stabili cine are dreptul la azil sau poate fi repatriat, un proces care necesită timp.

Comisarul european pentru imigrație, Magnus Brunner, a confirmat sâmbătă pe X că Spania a solicitat „sprijin suplimentar” din partea Frontex (Agenția pentru supravegherea frontierelor externe ale Uniunii Europene), a Europol și a Biroului European de Sprijin pentru Azil, în vederea accelerării procesării dosarelor.

„Vom lua o decizie în scurt timp”, a declarat Brunner, care a adăugat că „prioritatea rămâne asigurarea returnării rapide a tuturor celor care se află ilegal în Ceuta”.

Peste 72.000 de solicitanți de azil, în principal marocani și în majoritate tineri și adolescenți, au ajuns în Ceuta pe jos sau înot. Oficial, cel puțin 91 de persoane au murit în timpul acestei traversări, dintre care 80 în Spania și 11 pe teritoriul marocan, dar, potrivit unor ONG-uri marocane, există zeci de dispăruți și cel puțin 141 de morți.