Casa Naţională de Asigurări de Sănătate reaminteşte furnizorilor de servicii medicale care utilizează aplicaţii informatice proprii sau dezvoltate de terţi necesitatea de a se asigura că acestea sunt actualizate şi pregătite pentru utilizarea noilor funcţionalităţi disponibile prin portalul eSănătateaMea, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat de sâmbătă al CNAS, începând cu data de 1 septembrie intră în vigoare utilizarea componentei aferente formularelor medicale. Pentru ca formularele medicale să fie vizibile în portalul eSănătateaMea este necesar ca aplicaţiile terţe utilizate de furnizori să fie adaptate corespunzător.

În acest sens, CNAS recomandă furnizorilor să ia legătura cu producătorii aplicaţiilor informatice pe care le utilizează, pentru realizarea actualizărilor necesare şi pentru evitarea eventualelor dificultăţi tehnice în accesarea şi utilizarea noilor funcţionalităţi.

Specificaţiile tehnice necesare interfaţării sunt publicate pe site-ul CNAS, în secţiunea "Informaţii furnizori", subsecţiunea "SIUI", rubrica "Specificaţii de interfaţare SIUI" (link direct: https://cnas.ro/siui/), şi sunt puse la dispoziţia producătorilor de aplicaţii informatice pentru actualizarea aplicaţiilor existente sau dezvoltarea unor aplicaţii noi, arată sursa citată.

Ce se urmărește prin noul portal eSănătateMea

Documentaţia cuprinde specificaţiile necesare interconectării aplicaţiilor de raportare ale furnizorilor cu sistemele informatice ale CNAS, implementarea acestora realizându-se în funcţie de specificul fiecărei aplicaţii.

Prin dezvoltarea serviciilor digitale disponibile prin eSănătateaMea, CNAS urmăreşte simplificarea circuitului documentelor medicale, reducerea sarcinilor administrative pentru furnizori şi facilitarea accesului pacienţilor la informaţiile şi serviciile de care au nevoie.

Formularele medicale la care se face referire sunt: biletul de trimitere către alte specialităţi clinice sau în vederea internării, biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice, scrisoarea medicală, recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, recomandarea pentru îngrijiri paliative la domiciliu, planul de îngrijiri pentru servicii de îngrijiri paliative la domiciliu, planul de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare, recomandarea pentru dispozitive medicale, certificatul de concediu medical.