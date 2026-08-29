Bărbatul a reușit să se salveze ieșind pe geam înainte ca mașina să fie aproape complet acoperită de apă, potrivit Fanpage.

Incidentul a avut loc în noaptea de joi, 27 august, spre vineri, 28 august, în Torre Canne, pe o porțiune de coastă din regiunea Puglia, de-a lungul Drumului Provincial 90.

Bărbatul se afla la volanul unei Skoda break și, potrivit primelor informații, a parcat mașina pe marginea drumului pentru a dormi puțin. La scurt timp, însă, autoturismul a început să se deplaseze singur, a parcurs porțiunea dintre șosea și țărm și a ajuns în apă.

Autoritățile investighează cum a ajuns mașina în mare

Circumstanțele exacte ale incidentului sunt încă investigate de autorități. Printre ipotezele luate în calcul se numără o defecțiune a sistemului de frânare sau a frânei de parcare.

În orice caz, o problemă tehnică ar fi făcut ca mașina să se deplaseze fără ca proprietarul să reușească să o oprească la timp.

Situația a devenit deosebit de periculoasă în momentul în care autoturismul a început să se scufunde. Turistul, care se afla încă în interior, a reușit să se salveze: a deschis un geam și a ieșit din mașină cu puțin timp înainte ca aceasta să fie aproape complet acoperită de apă.

Bărbatul nu a fost rănit.

Pompierii au recuperat mașina aproape scufundată

La fața locului au intervenit pompierii, inclusiv scafandri din cadrul Comandamentului Provincial Brindisi, care au folosit echipamente speciale pentru recuperarea vehiculelor ajunse în apă. La operațiune a participat și Garda de Coastă din Savelletri.

După ce salvatorii s-au asigurat că șoferul este în siguranță, intervenția s-a concentrat asupra recuperării autoturismului și securizării zonei.

Mașina, care era aproape complet scufundată, a fost adusă înapoi pe uscat de echipele de intervenție, după cum arată imaginile publicate de pompieri.