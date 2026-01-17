Paracetamolul nu provoacă autism. Studiile îl contrazic pe Donald Trump

Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală, conform unei analize „standard de aur” a dovezilor, informează The Guardian.

Concluziile contrazic afirmaţiile lui Donald Trump din septembrie anul trecut, potrivit cărora analgezicul provoacă autism, afirmaţii care au fost condamnate de organizaţii medicale, de sănătate a femeilor şi ştiinţifice din întreaga lume.

Declaraţiile fostului preşedinte al SUA au provocat anxietate în rândul femeilor însărcinate, deoarece paracetamolul este medicamentul recomandat de autorităţile sanitare din întreaga lume pentru tratarea durerilor, cum ar fi durerile de cap şi febra.

„Această analiză sistematică şi meta-analiză nu a găsit dovezi că utilizarea paracetamolului de către mame în timpul sarcinii creşte riscul de tulburări din spectrul autist, ADHD sau dizabilităţi intelectuale la copii”, se arată în studiul publicat în revista Lancet Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health.

Cea mai riguroasă analiză de până acum

Studiul a fost realizat de o echipă formată din şapte cercetători din întreaga Europă, condusă de Asma Khalil, profesor de obstetrică şi medicină maternă şi fetală la City St George’s, Universitatea din Londra, care este şi consultant obstetrician la spitalul St George’s din Londra.

Evaluarea lor a 43 de studii anterioare pe această temă constituie „cea mai riguroasă analiză a dovezilor de până acum”, spun autorii. Articolele examinate, care comparau rezultatele de sănătate ale copiilor născuţi de aceeaşi mamă, au inclus 262.852 de minori sub 18 ani evaluaţi pentru autism, 335.255 evaluaţi pentru ADHD şi 406.681 evaluaţi pentru dizabilităţi intelectuale.

„Mesajul este clar: paracetamolul rămâne o opţiune sigură în timpul sarcinii, atunci când este administrat conform instrucţiunilor. Acest lucru este important, deoarece paracetamolul este medicamentul de primă linie pe care îl recomandăm femeilor însărcinate care suferă de dureri sau febră, astfel încât acestea să se simtă liniştite că au în continuare o opţiune sigură pentru ameliorarea simptomelor”, a declarat Khalil.

Fără a-l numi pe Trump, cercetătorii resping categoric afirmaţiile sale. Ei „speră că această analiză de referinţă va pune capăt oricărui scepticism cu privire la utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii, deoarece evitarea acestuia în cazul durerilor intense sau al febrei poate expune atât mama, cât şi copilul la riscuri cunoscute, în special febra maternă netratată”.

Afirmaţii politice versus dovezi ştiinţifice

Trump a intervenit în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, pe 22 septembrie. Referindu-se la medicament cu numele său din America, el a spus: „Nu este bine să luaţi Tylenol... Toate femeile însărcinate ar trebui să discute cu medicul lor despre limitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii... Nu luaţi Tylenol”.

El a afirmat că paracetamolul administrat în timpul sarcinii este atât de periculos încât administraţia sa intenţionează să recomande medicilor din SUA să sfătuiască femeile însărcinate să evite utilizarea acestuia.

Cu toate acestea, noul studiu a concluzionat că afirmaţiile lui Trump sunt nefondate. Cercetarea nu a identificat nicio asociere între expunerea la paracetamol în uter şi autismul, ADHD sau dizabilitatea intelectuală la copii.

„Factorii familiali şi genetici, inclusiv tendinţa binecunoscută a trăsăturilor autiste de a se transmite în familie, sunt explicaţii mai plauzibile pentru asocierile observate anterior decât orice efect direct al paracetamolului”, se arată în studiu.

Autorii ridică, de asemenea, posibilitatea ca o afecţiune care determină o femeie să ia paracetamol în mod regulat în timpul sarcinii să joace un rol mai important în influenţarea dezvoltării neurologice a copilului.

„Paracetamolul este utilizat de obicei doar intermitent, iar utilizarea sa prelungită ridică semne de întrebare cu privire la faptul că starea de sănătate care determină utilizarea prelungită ar putea fi mai importantă în modelarea rezultatelor neurodezvoltării decât medicamentul în sine”, afirmă cercetătorii.

Wes Streeting, secretarul britanic pentru sănătate, a răspuns la afirmaţiile lui Trump sfătuind femeile din Marea Britanie să le ignore. „Aş spune doar celor care urmăresc: nu acordaţi nicio atenţie la ceea ce spune Donald Trump despre medicamente”, a declarat el la ITV a doua zi.

Experţii au salutat studiul publicat în Lancet. „Femeile însărcinate nu au nevoie de stresul de a se întreba dacă medicamentul cel mai frecvent utilizat pentru durerile de cap ar putea avea efecte de lungă durată asupra sănătăţii copilului lor”, au declarat aceştia.

„Deşi impactul anunţului de anul trecut a fost semnificativ, sper că rezultatele acestui studiu vor pune capăt acestei chestiuni”, a spus Grainne McAlonan, profesor de neuroştiinţe translaţionale la King’s College London.

„O implicaţie este că societatea trebuie să înceteze să caute metode false de prevenire a tulburărilor de dezvoltare. În schimb, ar trebui să ne concentrăm pe transformarea lumii într-un loc mai bun pentru persoanele cu dizabilităţi”, a adăugat dr. Steven Kapp, lector senior de psihologie la Universitatea din Portsmouth.

„Această analiză importantă poate, încă o dată, să liniştească viitoarele mame de pretutindeni că nu există nicio dovadă care să lege utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii de autism, ADHD sau dizabilităţi intelectuale la copii. Cei mai importanţi oameni de ştiinţă, medici şi NHS din ţara noastră sunt convinşi că paracetamolul este sigur de luat în timpul sarcinii şi în cazul durerilor sau febrei”, a concluzionat Streeting.

