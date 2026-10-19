Autoritățile locale susțin că măsura este justificată de volumul mai mare de muncă administrativă, însă decizia riscă să ajungă în instanță, scrie RaiNews.

Localitățile Claviere, Pragelato și Sestriere, situate în zona dintre văile Val di Susa și Val Chisone, au adoptat tarife diferențiate pentru oficierea căsătoriilor civile. ASGI, Asociația pentru Studii Juridice privind Imigrația, se pregătește să conteste cele trei hotărâri.

Cât costă o căsătorie civilă

Tarifele diferă în funcție de domiciliul viitorilor soți și de cetățenia acestora. Pentru două persoane care au reședința în localitatea unde se oficiază căsătoria, ceremonia civilă este gratuită.

Dacă unul dintre viitorii soți nu este rezident în localitate, se aplică o taxă suplimentară de 250 de euro. În cazul în care cel puțin unul dintre parteneri este cetățean străin, suma suplimentară ajunge la 1.000 de euro.

Măsura ar putea fi preluată și de alte administrații locale din zonă, ceea ce ar extinde aplicarea acestui sistem de taxare diferențiată.

Primăriile invocă birocrația

Reprezentanții administrațiilor locale susțin că dosarele pentru căsătoriile mixte presupun proceduri suplimentare, inclusiv traducerea și verificarea documentelor.

Diego Joannas, secretarul municipal al Uniunii montane a comunelor olimpice din Via Lattea, a explicat pentru publicația La Stampa cum a apărut propunerea introducerii unor tarife diferențiate.

„Din partea birourilor noastre a venit semnalul că existau mai multe solicitări de căsătorie din partea unor cetățeni italieni care doreau să se căsătorească cu femei străine”, a declarat Diego Joannas.

Potrivit acestuia, gestionarea acestor dosare presupune un efort administrativ mai mare decât în cazul obișnuit, deoarece angajații trebuie să se ocupe atât de traducerea actelor, cât și de verificarea lor.

„Acest lucru presupune, pentru personal, un volum de muncă mult mai mare, de la traducerea documentelor până la verificarea acestora. Întrucât este un fenomen răspândit în întreaga vale, angajații ne-au propus să solicităm un tarif diferențiat”, a mai precizat Diego Joannas.

Asociația ASGI pregătește contestarea deciziilor

Hotărârile celor trei primării au atras atenția ASGI, organizația care se ocupă de studii juridice în domeniul imigrației. Asociația este pregătită să conteste în instanță deciziile autorităților locale.

Disputa vizează introducerea unor costuri suplimentare pentru anumite căsătorii civile, pe fondul argumentului administrațiilor că procedurile pentru dosarele care implică cetățeni străini necesită mai mult timp și resurse.

Rămâne de văzut dacă măsura va fi menținută sau dacă va fi contestată cu succes și dacă alte primării din regiune vor decide să adopte același sistem de taxare.