Ţările „coaliţiei voluntarilor” ce susţin Ucraina se reunesc duminică, înaintea vizitei lui Zelenski în SUA

Ţările care susţin Ucraina în războiul cu Rusia şi care au format aşa-numita "coaliţie a voluntarilor" vor avea duminică o nouă reuniune prin videoconferinţă.

Reuniunea are loc după summitul desfășurat vineri în Alaska între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, și înainte de vizita pe care o va efectua luni la Washington președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agențiile AFP și EFE.

Macron, Starmer și Merz, co-președinți ai întâlnirii

Această a doua reuniune de săptămâna aceasta a „coaliției voluntarilor”, după cea de miercuri, este programată pentru duminică, la ora 13:00 GMT, a transmis presei președinția franceză.

La fel ca reuniunea de miercurea trecută, aceasta va fi co-prezidată de președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz.

Garanții de securitate pentru Ucraina

În comentariile sale pe marginea summitului Trump–Putin, președintele francez menționase deja mai devreme că urmează să se desfășoare încă o reuniune a respectivei coaliții, iar obiectivul acesteia va fi de „a face progrese concrete” cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Ar putea astfel să fie rediscutată ideea mai demult promovată de Franța și Marea Britanie privind desfășurarea unui contingent de trupe străine în Ucraina ca formă de garanție de securitate pentru această țară – idee respinsă categoric până acum de Moscova.

Trump propune garanții similare NATO, fără aderare formală

Între timp, după summitul cu Putin, Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, conform declarațiilor date de surse diplomatice, confirmate de șefa guvernului italian, Giorgia Meloni.

Discuții despre teritorii și posibile concesii

Într-un interviu acordat postului Fox News după acest summit, Trump a spus că a discutat cu Putin despre schimburi de teritorii – referindu-se de fapt la cedarea către Rusia a unor teritorii ale Ucrainei ocupate în prezent de armata rusă – și despre garanții de securitate pentru Ucraina. El a adăugat că „în mare parte sunt de acord” asupra acestui subiect, dar mai rămâne de obținut acordul Ucrainei.

Declarații vagi, fără rezultate concrete

În declarațiile date presei la încheierea summitului din Alaska, cei doi lideri au vorbit vag despre anumite înțelegeri, fără a da detalii, dar au semnalat progrese, deși întâlnirea s-a încheiat fără rezultate concrete.

Trump a rezumat: „Am avut o întâlnire extrem de productivă și s-a convenit asupra multor puncte. Au mai rămas doar câteva. Unele nu sunt foarte importante. Unul este probabil cel mai semnificativ, dar avem șanse foarte bune să-l soluționăm.”

Putin: securitatea Ucrainei trebuie asigurată

De partea sa, Putin și-a menținut poziția asupra condițiilor de încheiere a războiului, vorbind din nou despre necesitatea de abordare a „cauzelor profunde”, a „preocupărilor legitime” ale Rusiei și a restabilirii „unui echilibru corect în sfera securității în Europa și în lume”, dar s-a declarat de acord că „securitatea Ucrainei trebuie, fără nicio îndoială, să fie asigurată”.

„Suntem pregătiți să lucrăm la acest aspect. Aș dori să sper că înțelegerea la care am ajuns ne va permite să ne apropiem de acest obiectiv și să deschidem calea către pace în Ucraina”, a afirmat liderul rus.

Putin speră la „restabilirea relațiilor pragmatice”

„Mă aștept ca acordurile de astăzi să devină un punct de referință, nu numai pentru soluționarea problemei ucrainene, ci de asemenea să lanseze restabilirea unor relații pragmatice și de afaceri între Rusia și SUA”, a concluzionat Putin.

