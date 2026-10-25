Kazahstan este unul dintre partenerii esenţiali ai Uniunii Europene şi în particular ai României, întrucât peste 60% din ţiţeiul importat de România provine din Kazahstan, scrie News.ro.

Ziua Republicii a fost redeclarată sărbătoare naţională în Kazahstan în 2022, la propunerea preşedintelui Kassym-Jomart Tokayev, dar ediţia din 2026 este prima după noua Constituţie adoptată prin referendum la 15 martie şi alegerea parlamentului unicameral (Kurultai) pe 23 august.

Republica Kazahstan este unul dintre partenerii esenţiali ai Uniunii Europene şi în particular ai României. Peste 60% din ţiţeiul importat de România provine din Kazahstan.

La nivelul UE, datele arată că Republica Kazahstan este al doilea cel mai mare furnizor de petrol, depăşind recent Norvegia la nivel de volume. În calitate de cel mai mare producător de uraniu din lume, Kazahstanul este un furnizor important de materie primă pentru industria nucleară din Europa şi în special din România.

Datele arată că cel mai important partener comercial al Kazahstanului rămâne Uniunea Europeană, cu un rol esenţial în investiţiile directe din ţara din Asia Centrală.

Kazahstan-România, relaţie economică dominată de energie şi investiţii

România este al cincilea partener comercial european al Kazahstanului, cu schimburi de peste 2,9 miliarde de dolari în 2024 (MAE kazah), aproape integral ţiţei. În 2025, Kazahstanul a acoperit peste 60% din importurile de ţiţei ale României - 5,15 din 8,3 milioane de tone în ianuarie-noiembrie (INS) -, în mare parte pentru Petromidia, rafinăria Rompetrol deţinută de KMG International (54,63%) şi de statul român (44,69%).

În primul semestru din 2026, Petromidia a procesat 2,6 milioane de tone, iar contribuţia companiei la buget a depăşit 1,3 miliarde de dolari (raport BVB).

De la închiderea ultimei mine de uraniu din România, de la Crucea-Botuşana, în 2021, România importă integral uraniul pentru cele două unităţi CANDU de la Cernavodă. Cu uraniu kazah a pornit, în 2023, producţia la uzina Feldioara, se arată în comunicatele emise de SNN şi de Kazatomprom în aprilie 2023.

Kazahstan devansează Norvegia şi ajunge al doilea furnizor de petrol al Uniunii Europene

Pentru UE - principalul partener comercial şi investitor al Kazahstanului - miza este energetică. În 2025, Kazahstanul a livrat 55,8 milioane de tone de ţiţei, 12,8% din importurile Uniunii, la egalitate cu Norvegia şi după SUA (Consiliul UE, date Eurostat), şi 20,3% din uraniul natural pentru centralele europene, al doilea furnizor după Canada (Agenţia de Aprovizionare Euratom).

La summitul de la Bruxelles din 23 iunie 2026, UE l-a recunoscut drept „furnizor important de petrol şi uraniu pentru Europa" şi a reconfirmat parteneriatul pe materii prime critice şi importanţa strategică a Coridorului Transcaspic.

Coridorul de Mijloc, proiectul strategic care leagă viitorul Kazahstanului de Europa

Ruta Internaţională de Transport Transcaspică (TITR) este coridorul care leagă China şi Kazahstanul de Europa prin Marea Caspică, Azerbaidjan, Georgia şi Marea Neagră, ocolind Rusia.

Banca Mondială estimează că fluxurile transcaspice pot creşte de 3,6 ori, de la 8,8 milioane de tone în 2023 la 32 de milioane în 2040, cu 16 proiecte prioritare de 25 de miliarde de dolari, iar Comisia Europeană a anunţat, în septembrie 2026, o iniţiativă Global Gateway de până la 12 miliarde de euro pentru a tripla fluxurile comerciale până în 2030. Pentru România, miza este ca Portul Constanţa să devină poarta europeană a rutei.