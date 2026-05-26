O replică a Turnului Eiffel, construită într-un sat din Kazahstan. A fost un cadou pentru comunitate | VIDEO

Fotografiile și videoclipurile cu turnul s-au răspândit rapid pe rețelele sociale. În comentarii, utilizatorii l-au numit „un nou punct de atracție” și au glumit spunând că acum nu mai este nevoie să călătorești la Paris pentru a simți atmosfera franceză. Mulți au remarcat și faptul că turnul arată deosebit de spectaculos seara, când este iluminat, scrie Kursiv Media.

Satul Zhalpaktal se află la aproximativ 300 de kilometri de Uralsk. Satul păstrează de peste 10 ani o tradiție prin care absolvenții școlii, la aniversări importante după terminarea studiilor, oferă cadouri importante comunității lor natale. În această perioadă au fost construite parcuri, locuri de joacă, sculpturi și o fântână, potrivit postului de televiziune KTK.