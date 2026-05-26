O replică a Turnului Eiffel, construită într-un sat din Kazahstan. A fost un cadou pentru comunitate | VIDEO

O replică a Turnului Eiffel, cu o înălțime de aproximativ 30–40 de metri, a fost ridicată într-un sat din Kazahstan. Monumentul a fost oferit drept cadou de promoția din 2006 a școlii locale.

Lorena Mihăilă

Fotografiile și videoclipurile cu turnul s-au răspândit rapid pe rețelele sociale. În comentarii, utilizatorii l-au numit „un nou punct de atracție” și au glumit spunând că acum nu mai este nevoie să călătorești la Paris pentru a simți atmosfera franceză. Mulți au remarcat și faptul că turnul arată deosebit de spectaculos seara, când este iluminat, scrie Kursiv Media.

Satul Zhalpaktal se află la aproximativ 300 de kilometri de Uralsk. Satul păstrează de peste 10 ani o tradiție prin care absolvenții școlii, la aniversări importante după terminarea studiilor, oferă cadouri importante comunității lor natale. În această perioadă au fost construite parcuri, locuri de joacă, sculpturi și o fântână, potrivit postului de televiziune KTK.

Potrivit informațiilor apărute, turnul urmează să fie deschis pentru vizitatori, iar zona din jur va fi amenajată ca spațiu de recreere și fotografie.

Proiectul a stârnit reacții diverse online. Unii utilizatori consideră că satul ar fi avut mai mult de câștigat din investiții practice, precum repararea drumurilor. Alții susțin însă că inițiativa neobișnuită a atras atenția întregii țări asupra localității Zhalpaktal și ar putea contribui la atragerea turiștilor.

De asemenea, o replică a Turnului Eiffel se găsește și în România, mai exact în Slobozia.

