Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă în Kazahstan. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului. „Mă gâdila”. VIDEO

11-08-2025 | 18:08
Jennifer Lopez
O insectă s-a urcat pe gâtul artistei în momentul în care a pășit pe scenă la Stadionul Central din Almaty, Kazahstan – dar JLo nu a lăsat mica vietate să-i strice prestația.

Un video postat pe Instagram surprinde momentul tensionat în care insecta a decis să „dăinuie” pe scenă, potrivit Daily Mail.

Jennifer, în vârstă de 56 de ani, a zâmbit ușor stânjenită în timp ce mica creatură urca pe decolteul adânc al cosumației sale. Vedeta și-a păstrat calmul și părea că a terminat cântecul înainte de a o da brusc la o parte.

„Mă gâdila!” a spus Jennifer, care a fost recent refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul după ce paznicii „nu au recunoscut-o”, adresându-se mulțimii care a aplaudat prestația ei. Video-ul a fost intitulat: „Răsturnare de situație: JLo tocmai a început repetițiile pentru Kiss of the Cricket Woman… pe scenă… în timp real.”

Jenifer Lopez
Jennifer Lopez, show memorabil în Piața Constituției. Mii de fani au cântat alături de ea: „Are o energie debordantă”

Lopez urmează să încheie turneul său de 21 de concerte „Up All Night: Live in 2025” marți, la Hotel Cala di Volpe din Sardinia, Italia.

Anul trecut, Jennifer a fost nevoită să anuleze turneul „This is Me... Live: The Greatest Hits”, de 30 de concerte, din cauza vânzărilor slabe de bilete, dar a spus că își ia o pauză pentru a petrece timp cu copiii, familia și prietenii apropiați.

PSD pune condiții pentru a reveni la ședințele coaliției de guvernare. Printre acestea, investițiile prin programul Saligny

Sursa: Daily Mail

